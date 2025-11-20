20.11.2025
20:42
Komentari:0
Kijevske vlasti su organizovana kriminalna grupa koja je uzurpirala vlast, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom posjete komandnom centru "Zapad".
- Već znamo šta predstavlja političko rukovodstvo Ukrajine. To više nije političko vođstvo. Od marta prošle godine, ova grupa pojedinaca - kriminalna banda, organizovana kriminala grupa - uzurpirala je vlast i, pod izgovorom nastavka rata sa Rusijom, drži vlast u Ukrajini radi ličnog bogaćenja - rekao je Putin tokom posjete jednom od komandnih centara grupe "Zapad".
Predstavnici kijevskog režima "sjede na sigurnom" i ne razmišljaju o sudbini Ukrajine.
Ekonomija
Kina vodeći trgovinski partner Njemačke
- Svima je jasno da ovi ljudi, koji sede na sigurnom, teško da misle o sudbini svoje zemlje, o sudbini običnih ljudi u Ukrajini, oficirskog kadra, a kamoli običnih vojnika – za to im nije stalo - rekao je Putin.
Međutim, kako je istakao ruski lider, ciljevi SVO će sigurno biti postignuti.
- Mi imamo svoje zadatke, svoje ciljeve i svoja rješenja, koje su nam postavili naša Otadžbina i narod Rusije. Narod Rusije računa na nas i očekuje željene rezultate - zaključio je Putin.
Najnovije
Najčitanije
23
14
23
10
23
01
22
51
22
48
Trenutno na programu