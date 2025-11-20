Logo
Large banner

Putin: Ukrajinom vlada kriminalna grupa koja je uzurpirala vlast

20.11.2025

20:42

Komentari:

0
Путин: Украјином влада криминална група која је узурпирала власт
Foto: Tanjug/AP

Kijevske vlasti su organizovana kriminalna grupa koja je uzurpirala vlast, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom posjete komandnom centru "Zapad".

- Već znamo šta predstavlja političko rukovodstvo Ukrajine. To više nije političko vođstvo. Od marta prošle godine, ova grupa pojedinaca - kriminalna banda, organizovana kriminala grupa - uzurpirala je vlast i, pod izgovorom nastavka rata sa Rusijom, drži vlast u Ukrajini radi ličnog bogaćenja - rekao je Putin tokom posjete jednom od komandnih centara grupe "Zapad".

Predstavnici kijevskog režima "sjede na sigurnom" i ne razmišljaju o sudbini Ukrajine.

Кина-застава

Ekonomija

Kina vodeći trgovinski partner Njemačke

- Svima je jasno da ovi ljudi, koji sede na sigurnom, teško da misle o sudbini svoje zemlje, o sudbini običnih ljudi u Ukrajini, oficirskog kadra, a kamoli običnih vojnika – za to im nije stalo - rekao je Putin.

Međutim, kako je istakao ruski lider, ciljevi SVO će sigurno biti postignuti.

- Mi imamo svoje zadatke, svoje ciljeve i svoja rješenja, koje su nam postavili naša Otadžbina i narod Rusije. Narod Rusije računa na nas i očekuje željene rezultate - zaključio je Putin.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Ukrajina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Заплијењено 42 тоне „лажног“ парадајз-пиреа

Svijet

Zaplijenjeno 42 tone „lažnog“ paradajz-pirea

4 h

0
Пожар на самиту

Svijet

Izbio požar na samitu, delegati bježe u panici

4 h

0
Вјетар током урагана Мелиса достигао рекордну јачину

Svijet

Vjetar tokom uragana Melisa dostigao rekordnu jačinu

6 h

0
Канибал пуштен на условну слободу: Убио човјека сјекиром и појео дијелове његовог мозга

Svijet

Kanibal pušten na uslovnu slobodu: Ubio čovjeka sjekirom i pojeo dijelove njegovog mozga

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

14

Probio policijsku blokadu: Filmska potjera za državljaninom BiH

23

10

Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

23

01

Italiju pogodilo snježno nevrijeme

22

51

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

22

48

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner