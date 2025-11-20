Kanibal pušten na uslovnu slobodu: Ubio čovjeka sjekirom i pojeo dijelove njegovog mozga

Kanibal ubica, koji je iskasapio čovjeka sjekirom i pojeo dijelove njegovog mozga zajedno sa očnom jabučicom, pušten je na uslovnu slobodu.

Tajri Smit, poznat kao "kanibal iz Konektikata", počinio je brutalno ubistvo beskućnika Anhela Gonzaleza 2011. godine u toj američkoj državi nakon čega je na groblju pojeo dijelove tijela žrtve. Dan ranije, posjetio je kuću svoje rođake Nikol Rab, pričajući o grčkim bogovima i izražavajući želju da "okrvavi ruke", javlja irsko izdanje Mirora.

Sljedećeg dana je stigao obliven krvlju, prepričavajući kako je jeo organe svoje žrtve dok je pio sake. Rekao je da je "oko gospodina Gonzaleza imalo ukus ostrige".

Unakaženo telo je pronađeno u praznom stanu u gradu Bridžportu u januaru 2012. godine.

Smit je 2013. godine oslobođen optužnice za ubistvo zbog neuračunljivosti i smješten je u Forenzičku bolnicu Vajting na 60 godina.

Ranije ove godine, Državni odbor za psihijatrijsku bezbjednost odobrio je Smitu uslovni otpust iz bolnice nakon što je saslušao psihijatra, koji je izjavio da su Smitova šizofrenija i poremećaji vezani za alkohol i drogu u potpunosti u remisiji zahvaljujući lijekovima i drugim tretmanima, izveštava Miror.

Forenzički psihijatar Karen Tajtelbaum je ranije izjavila za američki novinski kanal WTNH:

"Da citiram direktora tamo, on je radost. Smatra se podrškom drugim ljudima tamo. Kada se stabilizovao, bio je zaista smirujuće prisustvo za druge pacijente. Održao je kliničku stabilnost. Pridržavao se lijekova i nastavio da se uključuje u grupno liječenje i liječenje od zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Međutim, zatvorski zapisi koje je taj list dobio od Ministarstva za korekcije Konektikata otkrivaju nekoliko sukoba koje je Smit imao sa drugim zatvorenicima. Nakon jednog navodnog incidenta u popravnom domu Garner, morao je biti izolovan od opšte populacije i obavestio je službenika da mu je drugi zatvorenik „pričao ružne riječi“.

Talita Frejzer, Gonzalezova snaja, vjeruje da on i dalje predstavlja „pretnju društvu“. Ona je rekla:

"To me ljuti i šokira, jer sve vreme dok ste u zatvoru, pozivate se na ludilo, a ipak činite nešto nasilno drugoj osobi."

