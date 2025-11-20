Logo
Policajac osuđen za ubistvo

20.11.2025

16:13

Полицајац осуђен за убиство

Viši sud u Užicu osudio je policajca Igora A. na kaznu zatvora od 13 godina zbog ubistva E.Ć. 21. maja 2023. godine u kafiću u Priboju, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu.

Ovo je druga prvostepena presuda na koju odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe.

Igor A. je osuđen za krivično djelo ubistvo.

Prvu prvostepenu presudu, kojom je Igor A. bio osuđen na kaznu zatvora od 11 godina za krivično djelo teška tjelesna povreda sa smrtnim ishodom, je ukinuo Apelacioni sud i naložio da se ponovi suđenje.

Пљусак киша

Srbija

U pojedinim dijelovima Srbije proglašena vanredna situacija zbog poplava

Igor A. je oglašen krivim da je tog dana u kafiću na smrt pretukao E.Ć, nakon čega je pobjegao u BiH gde je i uhapšen.

Ubistvo

policajac

