U pojedinim dijelovima Srbije proglašena vanredna situacija zbog poplava

Rijeka Južna Morava izlila se sinoć na području Vranja u mjestima Pavlovac, Rataj i Ćukovac, devetoro ljudi je evakuisano, pa je u međuvremenu proglašena i vanredna situacija, koja je na snazi i u opštini Lebane.

Vatrogasci-spasioci su evakuisali čamcima devetoro ljudi iz Pavlovca, među njima je četvoro odraslih i petoro djece, i oni su smješteni u Prihvatilištu za odrasla lica u Vranju, prenosi Radio-televizija Srbije.

Saobraćaj je obustavljen na putnom pravcu od Željezničke stanice u Vranju prema selu Ćukovac zbog povećanja vodostaja.

Zbog bezbjednosti građana, za saobraćaj su zatvoreni i mostovi preko Južne Morave u Rataju i Ćukovcu, jer postoji rizik od prelivanja i potencijalnog oštećenja konstrukcija.

Mediji prenose da se situacija na terenu stabilizuje, da se voda povukla iz dvorišta, i da su poplavljeni podrumi u kućama iz kojih su građani evakuisani.

Vanredna situacija u Vranju

Zbog izlivanja Južne Morave i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih rijeka i kanala na većem dijelu teritorije grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja na današnjoj vanrednoj sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije donijeta je odluka o proglašenju vanredne situacije na cijeloj teritoriji grada Vranja, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu.

Gradski štab za vanredne situacije usvojio je i zaključak kojim se nalaže Zavodu za javno zdravlje u Vranju da uradi analizu vode za piće iz bunara u poplavljenim domaćinstvima u selu Pavlovac.

Donijeta je i preporuka da se zbog velikih padavina koje su dovele do izlivanja rijeke Južna Morava, kao i potencijalnog daljeg nastavka padavina i mogućeg ugrožavanja postrojenja za preradu otpadnih voda u selu Đukovac, kontaktiraju predstavnici "Srbija autoputeva", radi zatvaranja propusta u blizini postrojenja za preradu otpadnih voda u selu Ćukovac, kako voda ne bi ugrozila samo postrojenje.

Vanredno i u opštini Lebane

Vanredna situacija proglašena je danas na cijeloj teritoriji opštine Lebane zbog izlivanja odvodnih kanala, potoka i rijeke Jablanice na izlazu iz Lebana uslijed velikih padavina, saopštio je Štab za vanredne situacije ove opštine, a prenijeli su lokalni mediji.

Nadležne službe su na terenu i preduzimaju sve neophodne mjere zaštite i spasavanja stanovništva i imovine, navodi se u saopštenju.

Iz Štaba za vanredne situacije opštine Lebane ističu da će stanovništvo biti redovno informisano o svim bitnim činjenicama i daljim koracima i apeluju na građane da budu oprezni i sarađuju s nadležnim službama.