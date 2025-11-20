Logo
Umro Branislav Ivković

Agencije

Agencije

20.11.2025

09:27

Умро Бранислав Ивковић
Foto: Youtube / Printscreen

Branislav Ivković (73) preminuo je poslije duže bolesti, javljaju srpski mediji.

Bio je istaknuti član Socijalističke partije Srbije (SPS) od 1992. godine. U SPS-u je bio predsjednik Beogradskog odbora SPS-a, član Izvršnog i Glavnog odbora. Bio je poslanik u Vijeću građana Savezne skupštine SR Jugoslavije. Otac petoro djece.

Biljana Popović Ivković, novinarka i njegova supruga, objavila je na Instagramu vijest o njegovoj smrti.

- Borio se nadljudski, a otišao je tiho, uz muziku koju je volio i sve nas koji smo sa njim živjeli svaki sekund ludačke borbe. Teško da ću ikada u ovom mom životu sresti takvog borca sa nesagledivom energijom. Ustajao je i onda kada niko više nije vjerovao da može. Govorio je da je Robokop - i bio je.

Čovjek koji se vraćao onda kad su ga svi već upisali u statistiku. Vraćao se iz pet, šest, deset padova. Učio da hoda više puta nego što drugi ustanu u životu. Prkosio prognozama, bolu, sudbini, statistikama, hirurgu i medicini. Njegov prkos je bio zapravo vanvremenska snaga, nešto što nikada više neću vidjeti u takvom obliku.

On je Robokop jer je bio jači od svojih granica.

Jer nije znao da odustane. Jer je nosio volju kakvu ljekari nisu mogli ni da objasne. Jer je bio sila, čovjek koji je gurao napred i onda kad se sve raspadalo.

Živjeli smo svaki sekund te nezamislive borbe i nesalomive energije, srećno, dostojanstveno i preteško. Bane je bol pretvarao u snagu, a nepravdu u hrabrost. Pravdi se nadao i u nju je vjerovao. Koliko god puta da ga je medicina ispratila, on se vraćao i prkosio zakonima života.

Bane živi, i živjeće, dok god mi dišemo i dok nosimo njegov trag – navela je ona.

Mjesto i vrijeme sahrane objavićemo naknadno.

