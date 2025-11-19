Logo
Skupština u Prištini ponovo nije izabrala vladu

19.11.2025

16:11

Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Skupština privremenih prištinskih institucija nije danas izabrala novu vladu koju je predložio mandatar Gljauk Konjufca iz pokreta Samoopredjeljenje.

Za izbor je glasalo 56 poslanika, četvoro je bilo uzdržano, a 53 protiv.

Skupština u Prištini ima 120 poslaničkih mjesta, a da bi vlada bila izabrana bilo je potrebno da za nju glasa 61 poslanik.

Konjufca je u izlaganju zatražio glasanje kako bi se izbjegli novi izbori, tvrdeći da će bez nove vlade kriza biti produbljena i da je "arogantno" ako bi se ponovo išlo na izbore.

Poslanik Srpske liste, Igor Simić, izjavio je da neće glasati za vladu koju je predložio Konjufca, kao i da će Aljbin Kurti biti upamćen "po stvaranju diktature".

- Idemo na izbore i imaćete odgovor građana na sve što ste uradili. Srpska lista ne glasa za ono što je Aljbin Kurti pripremio. Donijeli ste stotinu odluka protv srpskog naroda, niste donijeli ništa dobro ni albanskom, ni bošnjačkom, goranskom, egipatskom, romskom, ni bilo kom drugom narodu. Ono po čemu ste upamćeni, bićete upamćeni, po kršenju svih mogućih propisa - rekao je Simić.

Predstavnici opozicionih partija Albanaca rekli su da neće glasati za vladu koju je predložio Konjufca, navodeći da neće da učestvuju u "pozorišnoj predstavi" Samoopredjeljenja koje se već sprema za izbornu kampanju, prenose mediji.

Kandidat pokreta "Samoopredjeljenja" Aljbin Kurti 26. oktobra takođe nije dobio većinu za sastav vlade.

Prema tzv. ustavu privremenih institucija, ako vlada ne bude izabrana ni u drugom pokušaju, raspisuju se novi izbori, koji moraju da budu održani u roku od 40 dana od dana raspisivanja.

Izbori za skupštinu privremenih prištinskih institucija održani su 9. februara, a predsjednik parlamenta izabran je tek 26. avgusta, nakon brojnih prekida konstitutivne sjednice i presuda ustavnog suda.

Na izborima 9. februara Samoopredjeljenje je osvojilo 48 mandata, Demokratska partija Kosova 24, Demokratski savez Kosova 20, a Alijansa za budućnost Kosova i inicijativa Nisma osam mandata.

Srpska lista ima devet mandata, Stranka za slobodu, pravdu i opstanak jedan, a preostalih 10 mandata pripada predstavnicima ostalih nevećinskih zajednica.

Priština

