Logo
Large banner

Kragujevac pod snijegom: Metrolozi upozoravaju na nove padavine

Izvor:

Kurir

19.11.2025

16:01

Komentari:

0
Крагујевац под снијегом: Метролози упозоравају на нове падавине
Foto: Pexel/Nadine Wuchenauer

Jake sniježne padavine tokom noći pogodile su planinske dijelove centralne, zapadne i jugozapadne Srbije. Međutim, ozbiljan snijeg je napadao i u Kragujevcu.

Snijeg je još sinoć počeo da veje, a tokom dana se zabijelio sve.

U Vojvodini do kraja dana će biti malo i umjereno oblačno a u ostalim predjelima oblačno. Padavinska zona sa juga i jugoistoka Srbije proširila se na jugozapadne i centralne predjele, a tokom popodneva kiša se očekuje i na zapadu i istoku naše zemlje. U Beogradu poslije podne povećanje oblačnosti, uveče slaba prolazna kiša.

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vrijeme uz malu i umjerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku zemlje gde će biti pretežno oblačno još ujutru sa slabom kišom.

ilu-nafta-postrojenje-28082025

Ekonomija

Rusija planira proizvodnju 510 miliona tona nafte

"Poslije podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče i noću sa kišom u južnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, kao i na sjeverozapadu Vojvodine. Vjetar slab i umjeren, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od 14 do 18, u Negotinskoj Krajini hladnije oko osam", najavljuje Republički hidrometeorološki zavod i dodaje:

"U petak oblačno, ujutru sa kišom na jugu i istoku zemlje, kao i u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu. Tokom prepodneva padavinska zona sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a poslije podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature i skretanje vetra na sjeverozapadni pravac. Dnevna temperatura kretaće se od sedam na sjeverozapadu do 18 na jugoistoku Srbije. Tokom noći sa osjetnijim padom temperature kiša će preći u snijeg u planinskim predelima jugozapadne Srbije.

RHMZ za subotu najavljuje oblačno vrijeme povremeno sa kišom i hladno, osim na istoku i jugu gde će se zadržati i dalje toplije vrijeme.

"Snijeg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, ali i kratkotrajno ponegdje u nižim krajevima zapadne polovine zemlje. U nedjelju mjestimično sa kišom i susnježicom, u brdsko-planinskim krajevima sa snijegom."

(Kurir)

Podijeli:

Tag:

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Nafta postrojenje

Ekonomija

Rusija planira proizvodnju 510 miliona tona nafte

1 h

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

1 h

0
Каран: Само народ бира своје представнике

Republika Srpska

Karan: Samo narod bira svoje predstavnike

1 h

0
Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

Republika Srpska

Republika Srpska na proljeće ulaže u 300 kilometara puteva

1 h

3

Više iz rubrike

Снијег изазвао проблеме: Око 5.000 становника лучанских села нема струју

Srbija

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

7 h

0
Priština Kosovo

Srbija

Sutra glasanje o izboru nove vlade privremenih prištinskih institucija

23 h

0
Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

Srbija

Uskoro se mijenjaju uslovi za starosnu penziju

1 d

1
Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

Srbija

Ledena kiša, pljuskovi, snijeg: Najavljeni ekstremi

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Evo zašto nikako ne bi trebalo sušiti veš na radijatoru

17

21

Dodik: Želimo mir i stabilnost, zato biramo Karana

17

09

Rodžer Federer primljen u Kuću slavnih

17

05

Javor: Sportska dvorana u Omarskoj biće završena za šest mjeseci

16

52

Ostojić: Isplatom PDV-a Bijeljini pao je jedini izgovor - grad do petka da izmiri sva dugovanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner