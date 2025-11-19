Kragujevac pod snijegom: Metrolozi upozoravaju na nove padavine

Jake sniježne padavine tokom noći pogodile su planinske dijelove centralne, zapadne i jugozapadne Srbije. Međutim, ozbiljan snijeg je napadao i u Kragujevcu.

Snijeg je još sinoć počeo da veje, a tokom dana se zabijelio sve.

U Vojvodini do kraja dana će biti malo i umjereno oblačno a u ostalim predjelima oblačno. Padavinska zona sa juga i jugoistoka Srbije proširila se na jugozapadne i centralne predjele, a tokom popodneva kiša se očekuje i na zapadu i istoku naše zemlje. U Beogradu poslije podne povećanje oblačnosti, uveče slaba prolazna kiša.

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vrijeme uz malu i umjerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku zemlje gde će biti pretežno oblačno još ujutru sa slabom kišom.

"Poslije podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče i noću sa kišom u južnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, kao i na sjeverozapadu Vojvodine. Vjetar slab i umjeren, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od dva do sedam stepeni, a najviša dnevna od 14 do 18, u Negotinskoj Krajini hladnije oko osam", najavljuje Republički hidrometeorološki zavod i dodaje:

"U petak oblačno, ujutru sa kišom na jugu i istoku zemlje, kao i u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu. Tokom prepodneva padavinska zona sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a poslije podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature i skretanje vetra na sjeverozapadni pravac. Dnevna temperatura kretaće se od sedam na sjeverozapadu do 18 na jugoistoku Srbije. Tokom noći sa osjetnijim padom temperature kiša će preći u snijeg u planinskim predelima jugozapadne Srbije.

RHMZ za subotu najavljuje oblačno vrijeme povremeno sa kišom i hladno, osim na istoku i jugu gde će se zadržati i dalje toplije vrijeme.

"Snijeg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, ali i kratkotrajno ponegdje u nižim krajevima zapadne polovine zemlje. U nedjelju mjestimično sa kišom i susnježicom, u brdsko-planinskim krajevima sa snijegom."

