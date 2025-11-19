Logo
Karan: Samo narod bira svoje predstavnike

SRNA

19.11.2025

15:45

0
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je danas u Prnjavoru da samo narod bira svoje predstavnike i izražava demokratsku volju.

"Na njoj počivaju principi svake države, vladavina prava. U isto vrijeme se borimo protiv svake intervencije, stranog intervencionizma i čuvamo svoj suverenitet", poručio je Karan nakon predizborne tribine održane u Centru za kulturu i turizam u Prnjavoru.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u izjavi novinarima napomenuo je da su prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj nastali voljom stranaca i političkog Sarajeva.

"Ovo su vanredne okolnosti, vanredni izbori jer su tako htjeli stranci i političko Sarajevo, čak to ni opozicija nije htjela, ali se pridružila njihovim stavovima", rekao je Dodik.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Istražni organi da sve ispitaju i utvrde odgovornost

On je poručio da je svaki glas za Karana glas za Republiku Srpsku.

"Svaki glas u Prnjavoru i Republici Srpskoj koji nije za Karana glas je za Kristijana Šmita, Sarajevo i opoziciju koja neće moći ništa da uradi. Jedina snaga je u snažnoj republičkoj vlasti, ali i stabilnim lokalnim vlastima kakva je i u Prnjavoru", naveo je Dodik.

Prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj biće održani u ned‌jelju, 23. novembra.

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

