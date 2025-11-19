Karan: Samo narod bira svoje predstavnike

Izvor:
SRNA
19.11.2025
15:45
Komentari:0
Kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je danas u Prnjavoru da samo narod bira svoje predstavnike i izražava demokratsku volju.
"Na njoj počivaju principi svake države, vladavina prava. U isto vrijeme se borimo protiv svake intervencije, stranog intervencionizma i čuvamo svoj suverenitet", poručio je Karan nakon predizborne tribine održane u Centru za kulturu i turizam u Prnjavoru.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u izjavi novinarima napomenuo je da su prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj nastali voljom stranaca i političkog Sarajeva.
"Ovo su vanredne okolnosti, vanredni izbori jer su tako htjeli stranci i političko Sarajevo, čak to ni opozicija nije htjela, ali se pridružila njihovim stavovima", rekao je Dodik.
Republika Srpska
Kovačević: Istražni organi da sve ispitaju i utvrde odgovornost
On je poručio da je svaki glas za Karana glas za Republiku Srpsku.
"Svaki glas u Prnjavoru i Republici Srpskoj koji nije za Karana glas je za Kristijana Šmita, Sarajevo i opoziciju koja neće moći ništa da uradi. Jedina snaga je u snažnoj republičkoj vlasti, ali i stabilnim lokalnim vlastima kakva je i u Prnjavoru", naveo je Dodik.
Prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj biće održani u nedjelju, 23. novembra.
Republika Srpska
1 h3
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
17
31
17
21
17
09
17
05
16
52
Trenutno na programu