Karan: Samo narod bira svoje predstavnike

Kandidat SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan rekao je danas u Prnjavoru da samo narod bira svoje predstavnike i izražava demokratsku volju.

"Na njoj počivaju principi svake države, vladavina prava. U isto vrijeme se borimo protiv svake intervencije, stranog intervencionizma i čuvamo svoj suverenitet", poručio je Karan nakon predizborne tribine održane u Centru za kulturu i turizam u Prnjavoru.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u izjavi novinarima napomenuo je da su prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj nastali voljom stranaca i političkog Sarajeva.

"Ovo su vanredne okolnosti, vanredni izbori jer su tako htjeli stranci i političko Sarajevo, čak to ni opozicija nije htjela, ali se pridružila njihovim stavovima", rekao je Dodik.

On je poručio da je svaki glas za Karana glas za Republiku Srpsku.

"Svaki glas u Prnjavoru i Republici Srpskoj koji nije za Karana glas je za Kristijana Šmita, Sarajevo i opoziciju koja neće moći ništa da uradi. Jedina snaga je u snažnoj republičkoj vlasti, ali i stabilnim lokalnim vlastima kakva je i u Prnjavoru", naveo je Dodik.

Prijevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj biće održani u ned‌jelju, 23. novembra.