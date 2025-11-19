Kovačević: Istražni organi da sve ispitaju i utvrde odgovornost

SNSD je u slučaju koji se odnosi na Vladu Đajića odmah preuzeo političku odgovornost, a istražni organi sada treba da utvrde šta se stvarno dogodilo, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević i istakao da se ne smije zaboraviti da se sve desilo samo tri dana pred izbore na kojima, prema svim istraživanjima javnog mnjenja, stranka očekuje veliku pobjedu.

"Kao što je rekla potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović prva stvar koju smo zaključili kao stranka jeste da mi nismo ni policajci, ni tužioci, ni sudije i nismo ti koji možemo da donesemo konačan sud šta se sve dogodilo i ko u svemu ovom treba da odgovara", rekao je novinarima u Banjaluci Kovačević nakon kompromitujućeg snimka Đajića, smijenjenog predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

Ono što je bila politička odgovornost, naglasio je Kovačević, SNSD je realizovao odmah, iste sekunde, a sada je na istražnim organima da daju sve odgovore.

"Mi želimo da vjerujemo da je Vlado Đajić nevin, ali želimo da znamo sve. Ko je montirao cijelu ovu priču, ko je u njoj učestvovao i ko se potrudio da cijela ova priča bude emitovana sada, tri dana pred izbore i ko se potrudio da odmah pravi i organizuje proteste?", istakao je Kovačević.

On je naglasio da SNSD traži od nadležnih organa da cio slučaj detaljno ispitaju, utvrde ko je odgovoran i da taj odgovara.

"Tu nema nikakve dileme! Ali, ne smijemo da zaboravimo da se ovo pojavilo samo tri dana pred izbore na kojima, prema svim istraživanjima javnog mnjenja, očekujemo veliku pobjedu. Ono što je bitno da smo pobjedu očekivali poslije nekog perioda i u Banjaluci i da je neko očigledno imao tu vrstu straha i da je pribjegao ovakvim metodama", rekao je Kovačević nakon sjednice Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

On je napomenuo da je SNSD kao stranka upoznata sa ovakvim metodama političkog d‌jelovanja, ali se njima nikada nije služila niti će.

Kovačević je podsjetio da je još 2012. godine SNSD imao situaciju da je na dan izbora na brojnim portalima objavljeno kako je tadašnji kandidat SNSD-a za gradonačelnika i neko ko je tada pobijedio na izborima - umro.

"To je objavljeno i na društvenim mrežama i masovno od naših političkih oponenata, kao i na velikom broju opozicionih medija koji se i danas pokušavaju predstaviti kao profesionalni i objektivni. Na dan izbora 2018. godine, dok je Željka Cvijanović sjedila u Izbornom štabu SNSD-a objavljeno je na svim opozicionim medijima, pa i onim najvećim u određenim gradovima u Republici Srpskoj da je ona već napustila Republiku Srpsku i kako navodno bježi.!? Na kraju nismo imali drugu situaciju nego da Željka Cvijanović izađe na konferenciju za medije", rekao je on.

On je naglasio da SNSD ostaje u potpunosti fokusiran na prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj i predstojeću pobjedu.

"Siniša Karan je najbolji kandidat kojeg Republika Srpska u ovom trenutku ima. On je neko ko ima puno povjerenje Milorada Dodika kao izabranog predsjednika Republike srpske kojem je narod Republike Srpske dao mandat od četiri godine, a koalicija Šmit-Sarajevo-opozicija iz Republike Srpske radila sve da tu narodnu volju sruši. Ovo je jedna od metoda koja ide ka tome da se ta volja nastavi rušiti, ali uzalud vam trud svirači, pobijediće Srpska!", poručio je Kovačević.