Logo
Large banner

Vlada Srpske: Kratkoročni dug ne smije biti veći od 2,5 odsto BDP-a

19.11.2025

15:20

Komentari:

0
Влада Српске: Краткорочни дуг не смије бити већи од 2,5 одсто БДП-а
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, prema kojem je predviđeno da kratkoročni dug Srpske ne može biti veći od 2,5 odsto bruto domaćeg proizvoda u toj godini.

Ranije ograničenje kratkoročnog duga bilo je definisano na nivou od osam odsto iznosa redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju je navedeno da se izradi novog zakona pristupilo imajući u vidu dosadašnja iskustva i praksu u primjeni zakona, nove instrumente duga, savremene trendove, kao i pojavu novih mandatornih učesnika i drugih lica na finansijskim tržištima, te nove oblike emisije duga i potrebu sveobuhvatnijeg planiranja, evidentiranja i upravljanja dugom.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Žene najveća snaga Srpske

Novim zakonom detaljnije je propisana procedura, postupak, namjene unutrašnjeg i spoljnog zaduživanja, kao i izdavanja garancija Republike Srpske, te namjene, postupci, procedure, ovlaštenja, ograničenja i neophodne saglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne samouprave i fondova socijalne sigurnosti.

- Biće uvedene mjere i rezervne mjere u slučaju kašnjenja u servisiranju indirektnog duga od strane krajnjih dužnika, a zakonom je propisana i procjena fiskalnih rizika, kao i regresno pravo i naplata potraživanja - navedeno je u saopštenju.

Podijeli:

Tag:

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Минић: Уплаћен новац од ПДВ-а Бањалуци и Бијељини

Republika Srpska

Minić: Uplaćen novac od PDV-a Banjaluci i Bijeljini

2 h

0
Додик: Жене највећа снага Српске

Republika Srpska

Dodik: Žene najveća snaga Srpske

2 h

0
Петровић о поскупљењу струје

Republika Srpska

Petrović o poskupljenju struje

3 h

2
Видовић: Утврђен други ребаланс буџета од 6,75 милијарди КМ

Republika Srpska

Vidović: Utvrđen drugi rebalans budžeta od 6,75 milijardi KM

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Evo zašto nikako ne bi trebalo sušiti veš na radijatoru

17

21

Dodik: Želimo mir i stabilnost, zato biramo Karana

17

09

Rodžer Federer primljen u Kuću slavnih

17

05

Javor: Sportska dvorana u Omarskoj biće završena za šest mjeseci

16

52

Ostojić: Isplatom PDV-a Bijeljini pao je jedini izgovor - grad do petka da izmiri sva dugovanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner