Vlada Srpske: Kratkoročni dug ne smije biti veći od 2,5 odsto BDP-a

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, prema kojem je predviđeno da kratkoročni dug Srpske ne može biti veći od 2,5 odsto bruto domaćeg proizvoda u toj godini.

Ranije ograničenje kratkoročnog duga bilo je definisano na nivou od osam odsto iznosa redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju je navedeno da se izradi novog zakona pristupilo imajući u vidu dosadašnja iskustva i praksu u primjeni zakona, nove instrumente duga, savremene trendove, kao i pojavu novih mandatornih učesnika i drugih lica na finansijskim tržištima, te nove oblike emisije duga i potrebu sveobuhvatnijeg planiranja, evidentiranja i upravljanja dugom.

Novim zakonom detaljnije je propisana procedura, postupak, namjene unutrašnjeg i spoljnog zaduživanja, kao i izdavanja garancija Republike Srpske, te namjene, postupci, procedure, ovlaštenja, ograničenja i neophodne saglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne samouprave i fondova socijalne sigurnosti.

- Biće uvedene mjere i rezervne mjere u slučaju kašnjenja u servisiranju indirektnog duga od strane krajnjih dužnika, a zakonom je propisana i procjena fiskalnih rizika, kao i regresno pravo i naplata potraživanja - navedeno je u saopštenju.