Dodik: Žene najveća snaga Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da je ponosan na podatak da gotovo 28 odsto vlasnika firmi u Republici Srpskoj čine žene, kao i da su preko 25 odsto svih preduzetnica žene koje same vode svoje poslove.

"To je procenat kojim bi se ponosile mnogo veće i bogatije zemlje", rekao je Dodik, koji je povodom Dana žena u preduzetništvu uputio čestitku svim ženama Republike Srpske koje svojim radom, znanjem i upornošću mijenjaju lice domaće privrede i društva.

Dodik je rekao da su domaće preduzetnice, okupljene u Klubu uspješnih žena i Zanatsko-preduzetničkoj komori regije Banjaluka, najbolji dokaz da je žena oduvijek bila centar i stub društva, te da to ostaje i u novom vremenu.

"One nisu samo pokretači biznisa. One su pokretači zajednica. One ne grade samo firme. One grade sigurnost svojih porodica, svojih gradova, cijele Republike Srpske", objavio je Dodik na platformi "Iks".

Dodik je istakao da je žena u Republici Srpskoj danas i majka, i lider, i domaćica, i menadžer, i stub porodice i stub privrede.

"I zato će Republika Srpska nastaviti da podržava svaki projekat koji ženama otvara put - od `Aktivne žene` do `Ekspo 2027`, gdje naše preduzetnice već zauzimaju svoje mjesto", rekao je Dodik.

On je ženama zahvalio za snagu, strpljenje i hrabrost.

"Hvala vam što držite Republiku Srpsku čvrsto na nogama. Vi ste naša tiha većina i naša najveća snaga", poručio je Dodik.