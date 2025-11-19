Logo
Large banner

Dodik: Žene najveća snaga Srpske

Izvor:

SRNA

19.11.2025

15:12

Komentari:

0
Додик: Жене највећа снага Српске
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas da je ponosan na podatak da gotovo 28 odsto vlasnika firmi u Republici Srpskoj čine žene, kao i da su preko 25 odsto svih preduzetnica žene koje same vode svoje poslove.

"To je procenat kojim bi se ponosile mnogo veće i bogatije zemlje", rekao je Dodik, koji je povodom Dana žena u preduzetništvu uputio čestitku svim ženama Republike Srpske koje svojim radom, znanjem i upornošću mijenjaju lice domaće privrede i društva.

njemacka vojska

Svijet

Njemačka vojska pomagaće policiji u odbrani od dronova

Dodik je rekao da su domaće preduzetnice, okupljene u Klubu uspješnih žena i Zanatsko-preduzetničkoj komori regije Banjaluka, najbolji dokaz da je žena oduvijek bila centar i stub društva, te da to ostaje i u novom vremenu.

"One nisu samo pokretači biznisa. One su pokretači zajednica. One ne grade samo firme. One grade sigurnost svojih porodica, svojih gradova, cijele Republike Srpske", objavio je Dodik na platformi "Iks".

Dodik je istakao da je žena u Republici Srpskoj danas i majka, i lider, i domaćica, i menadžer, i stub porodice i stub privrede.

"I zato će Republika Srpska nastaviti da podržava svaki projekat koji ženama otvara put - od `Aktivne žene` do `Ekspo 2027`, gdje naše preduzetnice već zauzimaju svoje mjesto", rekao je Dodik.

On je ženama zahvalio za snagu, strpljenje i hrabrost.

policija rs 4

Hronika

Nožem napao više osoba u kafani u Novoj Topoli, dvoje povrijeđeno

"Hvala vam što držite Republiku Srpsku čvrsto na nogama. Vi ste naša tiha većina i naša najveća snaga", poručio je Dodik.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Битно: Исламизација Европе

Emisije

Bitno: Islamizacija Evrope

2 h

0
Њемачка војска помагаће полицији у одбрани од дронова

Svijet

Njemačka vojska pomagaće policiji u odbrani od dronova

2 h

0
Ножем напао више особа у кафани у Новој Тополи, двоје повријеђено

Hronika

Nožem napao više osoba u kafani u Novoj Topoli, dvoje povrijeđeno

2 h

0
Каролина: Страст и понос одвели Курасао на Свјетско првенство

Fudbal

Karolina: Strast i ponos odveli Kurasao na Svjetsko prvenstvo

2 h

0

Više iz rubrike

Петровић о поскупљењу струје

Republika Srpska

Petrović o poskupljenju struje

3 h

2
Видовић: Утврђен други ребаланс буџета од 6,75 милијарди КМ

Republika Srpska

Vidović: Utvrđen drugi rebalans budžeta od 6,75 milijardi KM

3 h

0
Цвијановић: Све је било темпирано, СНСД одговорно реаговао

Republika Srpska

Cvijanović: Sve je bilo tempirano, SNSD odgovorno reagovao

3 h

6
Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате

Republika Srpska

Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

3 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Evo zašto nikako ne bi trebalo sušiti veš na radijatoru

17

21

Dodik: Želimo mir i stabilnost, zato biramo Karana

17

09

Rodžer Federer primljen u Kuću slavnih

17

05

Javor: Sportska dvorana u Omarskoj biće završena za šest mjeseci

16

52

Ostojić: Isplatom PDV-a Bijeljini pao je jedini izgovor - grad do petka da izmiri sva dugovanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner