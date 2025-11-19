Logo
Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

ATV

19.11.2025

14:01

Минић: Влада Српске неће имати толеранције према овоме, желимо да грађани то схвате
Foto: ATV

Ne želim da spekulišem, gospodin Đajić će imati priliku da dokaže ono što tvrdi, međutim sama činjenica kontakta sa licima koja su iz kriminalnog miljea će imati nultu tačku tolerancije kada je u pitanju Vlada Republike Srpske kada je u pitanju bilo koji funkcioner i službenik vezan za Vladu RS, rekao je na konferenciji za medije, premijer Republike Srpske, Savo Minić.

''Mislim da na ovaj način SNSD pokazuje koliko želimo da budemo odgovorni i koliko želimo da građani to shvate. Ne prejudiciram ništa, svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, međutim ovdje postoji jedan moralni i etički dio koji se odnosi na kontakte sa ovakvim licima i prvenstveno je to bio razlog donošenja ovakve odluke'', zaključio je Minić.

Savo Minić

