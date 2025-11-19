Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

Ne želim da spekulišem, gospodin Đajić će imati priliku da dokaže ono što tvrdi, međutim sama činjenica kontakta sa licima koja su iz kriminalnog miljea će imati nultu tačku tolerancije kada je u pitanju Vlada Republike Srpske kada je u pitanju bilo koji funkcioner i službenik vezan za Vladu RS, rekao je na konferenciji za medije, premijer Republike Srpske, Savo Minić.