Karan: BiH stvorena spajanjem entiteta, a ne Dejtonskim sporazumom

Izvor:

SRNA

19.11.2025

12:26

Komentari:

3
Каран: БиХ створена спајањем ентитета, а не Дејтонским споразумом
Foto: Srna

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je BiH stvorena spajanjem dva entiteta, a ne Dejtonskim sporazumom i njegovim Aneksom četiri.

"Trideset godina traje zamjena teza. Dakle, BiH je stvorena sistemom agregacije i spajanjem dva entiteta", rekao je Karan na predavanju studentima banjalučkog Pravnog fakulteta o temi "Ustavni položaj Republike Srpske u dejtonskoj BiH".

On je ukazao da je to jako važno, jer iz toga proističu sve kasnije konsekvence koje se odnose na oblik državnog uređenja, a prije svega, to su podjela nadležnosti, kompromisi kao način odlučivanja, paritet i način na koji se stvaraju sve zajedničke institucije.

Karan je istakao da Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci i pravna nauka 30 godina daju odgovore na kretanje BiH.

"Nažalost, BiH je i 30 godina nakon /Dejtonskog mirovnog sporazuma/ još u formativnoj fazi i još pronalazi sebe", rekao je Karan, koji je i profesor ustavnog prava.

Karan je istakao da je Dejtonski mirovni sporazum bio okvir da bi došlo do mira u BiH.

"Taj okvir je bio ustavno-pravni položaj i pozicija sva tri konstitutivna naroda, odnosno Republike Srpske i Federacije BiH koje su svojom agregacijom i spajanjem doveli do BiH", rekao je Karan.

On je naveo da će Srpska za dva dana obilježiti godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je, kako je rekao, neiscrpna tema.

"Nakon 30 godina tu temu dovodimo u kontekst onoga šta je to zaista Dejton. Stalno pominjemo termin `originalni Dejton` i šta su to tri konstitutivna naroda tada dogovorila, te koja je to bila formula zajedničkog života na koju su pristali svi", rekao je Karan.

On je naveo da je tokom predavanja sa studentima želio razmijeniti mišljenja.

"Želim da vidim kako naši budući pravnici, oni koji će vrlo brzo voditi ove procese, razmišljaju o tome. Želim da vidim šta oni smatraju koja su ta rješenja i dileme pravne, ustavno-pravne, i političke prirode", rekao je Karan.

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Zoran Vasiljević rekao je da oni koji 30 godina ne poštuju slovo Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH trebaju da shvate da to nije dobar put i da to vodi BiH ka beznadežnoj koloniji.

"Nadam se da će se vratiti na ispravna tumačenja slova Dejtonskog sporazuma u skladu sa pravnim principima, uvažavajući ravnopravnost entiteta, konstitutivnih naroda, a na dobrobit svih građana BiH", rekao je Vasiljević.

Karanovom predavanju prisustvovali su brojni studenti, predstavnici Pravnog fakulteta i članovi akademske zajednice Srpske.

Siniša Karan

