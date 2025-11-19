Logo
Za sufinansiranje naučnih publikacija 110.000 KM

Izvor:

ATV

19.11.2025

10:21

Komentari:

0
Foto: ATV

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija u ovoj godini za šta će biti izdvojeno 110.000 KM.

Konkursom je predviđeno sufinansiranje naučnih monografija, naučnih časopisa i zbornika, saopšteno je iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske.

Pravo prijave na konkurs imaju naučnoistraživačke organizacije i naučna udruženja koji su upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi pri Ministarstvu i ovlašćeni izdavači naučnih publikacija, po određenom, konkretnom zahtjevu za svaku naučnu publikaciju pojedinačno.

Autori naučnih monografija prijave treba da podnesu preko izdavača monografije.

Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 3. decembar, a prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se slati poštom na adresu Ministarstva ili predati na centralni protokol Vlade Republike Srpske.

Obrasci prijava za svaku naučnu publikaciju pojedinačno mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

sufinansiranje

konkurs

