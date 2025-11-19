Za sufinansiranje naučnih publikacija 110.000 KM

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija u ovoj godini za šta će biti izdvojeno 110.000 KM.

Konkursom je predviđeno sufinansiranje naučnih monografija, naučnih časopisa i zbornika, saopšteno je iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske.

Pravo prijave na konkurs imaju naučnoistraživačke organizacije i naučna udruženja koji su upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruženja koji se vodi pri Ministarstvu i ovlašćeni izdavači naučnih publikacija, po određenom, konkretnom zahtjevu za svaku naučnu publikaciju pojedinačno.

Republika Srpska Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

Autori naučnih monografija prijave treba da podnesu preko izdavača monografije.

Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 3. decembar, a prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se slati poštom na adresu Ministarstva ili predati na centralni protokol Vlade Republike Srpske.

Republika Srpska Budimir: Obezbjeđujemo izborni materijal, do sada nije bilo incidenata

Obrasci prijava za svaku naučnu publikaciju pojedinačno mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, dodaje se u saopštenju.