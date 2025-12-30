Pljačkaši banke odnijeli plijen vrijedan 30 miliona evra

Izvor:
30.12.2025
Pljačkaši su odnijeli plijen vrijedan oko 30 miliona evra iz oko 3.200 sefova u trezoru banke u Gelzenkirhenu, rekli su njemački istražioci i izvori nadležni za bezbjednost.
Pogođeno je više od 2.500 klijenata, što bi potencijalno moglo da učini ovu pljačku jednom od najvećih u savremenoj istoriji Njemačke.
Provala je otkrivena juče ujutru nakon što se aktivirao protivpožarni alarm, prenosi agencija DPA.
Danas se oko 200 zabrinutih klijenata okupilo ispred banke tražeći informacije o svojim vrijednim stvarima.
Pojedini su pokušali da uđu u zgradu na silu, što je navelo policiju da zatvori filijalu.
