Logo
Large banner

Pljačkaši banke odnijeli plijen vrijedan 30 miliona evra

Izvor:

SRNA

30.12.2025

16:16

Komentari:

0
Пљачкаши банке однијели плијен вриједан 30 милиона евра
Foto: Pixabay

Pljačkaši su odnijeli plijen vrijedan oko 30 miliona evra iz oko 3.200 sefova u trezoru banke u Gelzenkirhenu, rekli su njemački istražioci i izvori nadležni za bezbjednost.

Pogođeno je više od 2.500 klijenata, što bi potencijalno moglo da učini ovu pljačku jednom od najvećih u savremenoj istoriji Njemačke.

Евро

Svijet

Donio ušteđevinu, pa izazvao požar u banci: Mnogi klijenti ostali bez novca

Provala je otkrivena juče ujutru nakon što se aktivirao protivpožarni alarm, prenosi agencija DPA.

Danas se oko 200 zabrinutih klijenata okupilo ispred banke tražeći informacije o svojim vrijednim stvarima.

Pojedini su pokušali da uđu u zgradu na silu, što je navelo policiju da zatvori filijalu.

Podijeli:

Tagovi:

banka

Pljačka

pljačka banke

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данијел Малешевић Џо, осумњичени за више крађа и провала, привођење

Hronika

Džo iz Banjaluke optužen za čak 11 provala: Jednom bježao od čistačice

3 sedm

2
Детаљи разбојништва: Бјежали ка Бањалуци због 300 КМ

Hronika

Detalji razbojništva: Bježali ka Banjaluci zbog 300 KM

1 mj

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Hronika

Pljačka u Tesliću! Naoružan ukrao novac pa bježao za Banjaluku

1 mj

0
Ухапшени Бањалучани: У кафићу од мушкарца отели торбу с новцем?

Hronika

Uhapšeni Banjalučani: U kafiću od muškarca oteli torbu s novcem?

2 mj

0

Više iz rubrike

Са БиХ тржишта повучена кружна пила, опасна за потрошаче

Ekonomija

Sa BiH tržišta povučena kružna pila, opasna za potrošače

1 h

0
Солари доживљавају судбину смиља

Ekonomija

Solari doživljavaju sudbinu smilja

21 h

0
Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

Ekonomija

Iz Indije došao u Banjaluku zbog posla i bolje budućnosti: Platu šalje kući, a naučio i srpski

21 h

4
Тражи се најмање 120.000 возача камиона: Фирме отказују робу, јер нема ко да вози

Ekonomija

Traži se najmanje 120.000 vozača kamiona: Firme otkazuju robu, jer nema ko da vozi

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Dodik: Pokušaj napada na Putinovu rezidenciju je teroristički čin

16

39

Hitne službe evakuišu zarobljene na žičari, prve fotografije sa lica mjesta

16

39

Umro od tuge za sinom: Ratomir nije mogao da se pomiri da njegovog Dalibora više nema, dan kasnije sklopio oči

16

28

Da li se transplantacijom prenose sjećanja i osobine donora? Evo šta kažu pacijenti

16

23

Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u crnogorsku politiku i društvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner