Pljačkaši banke odnijeli plijen vrijedan 30 miliona evra

Pljačkaši su odnijeli plijen vrijedan oko 30 miliona evra iz oko 3.200 sefova u trezoru banke u Gelzenkirhenu, rekli su njemački istražioci i izvori nadležni za bezbjednost.

Pogođeno je više od 2.500 klijenata, što bi potencijalno moglo da učini ovu pljačku jednom od najvećih u savremenoj istoriji Njemačke.

Provala je otkrivena juče ujutru nakon što se aktivirao protivpožarni alarm, prenosi agencija DPA.

Danas se oko 200 zabrinutih klijenata okupilo ispred banke tražeći informacije o svojim vrijednim stvarima.

Pojedini su pokušali da uđu u zgradu na silu, što je navelo policiju da zatvori filijalu.