Džo iz Banjaluke optužen za čak 11 provala: Jednom bježao od čistačice

Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv Banjalučanina Danijela Maleševića, zvanog Džo, koji se sumnjiči za više krađa na području ovog grada.

Okružno javno tužilaštvo je takođe uputilo prijedlog Osnovnom sudu da se Maleševiću produži pritvor.

Malešević se sumnjiči da je u periodu od 20. jula do 7. septembra ove godine provaljivao u ugostiteljske i druge objekte na području grada Banjaluka i tom prilikom pronalazio i prisvajao novac i druge predmete.

"Dana 20.07.2025. godine ujutru oko 05.00 časova u namjeri protivpravnog prisvajanja tuđih pokretnih stvari, pješice došao do UO 'C…' vlasništvo oštećenog M.Š. u Ulici Braće Mažar i majke Marije broj … u gradu Banjaluka, gdje je nasilnim djelovanjem fizičkom snagom, otvorio odgurivanjem ulazna vrata te ušao u unutrašnjost objekta gdje je pronašao jedan laptop marke Lenovo, jedan tablet marke Huavei i jedan mobilni telefon marke Šaomi i u ladici iza šanka gotov novac u iznosu od 150 KM, koji je uzeo i prisvojio i sa prisvojenim stvarima napustio objekat, udaljivši se u nepoznatom pravcu", navodi se u optužnici.

Takođe, sumnja se da je Malešević svega tri dana kasnije iz prostorija Teniskog kluba u Ulici Aleja Svetog Save ukrao dva para patika i 20 maraka.

"Dana 28.07.2025. godine rano ujutro oko 04.40 časova došao pješice do UO 'Ć….' u gradu Banjaluka u Ulici Masarikova broj …, vlasništvo oštećenog R…. G…. iz Banja Luke, u namjeri protivpravnog prisvajanja tuđih pokretnih stvari, gdje je djelovanjem i fizičkom snagom nasilno otvorio zadnji prozor u prizemlju objekta, kroz koji je ušao u unutrašnjost objekta, izvršio premetačinu ali nije pronašao ništa od stvari nego je kroz isti prozor izašao iz objekta i udaljio se u nepoznatom pravcu", dodaje se u optužnici.

Istog dana, navodi se u optužnici, Malešević je provalio u ugostiteljski objekat u Ulici Masarikova, odakle je iz šanka ukrao 470 KM.

Malešević se, navodi Tužilaštvo, tu nije zaustavio, te je nastavio svoje "pohode" svega nekoliko dana kasnije.

"Dana 24.08.2025. godine oko 05,30 časova u Banjaluci u Ul. Jovana Dučića u namjeri da oduzme i protivpravno prisvoji tuđe pokretne stvari došao do ulaznih vrata fitnes centra 'O…' vlasništvo oštećenog O.V, a zatim je upotrebom fizičke snage djelovanjem između krila ulaznih vrata, sistemom potiskivanja, ulazna vrata nasilno otvorio i ušao u unutrašnjost objekta ali je po ulasku susreo higijeničarku fitnes centra, a odmah zatim je trčećim korakom izašao iz unutrašnjosti objekta i sa lica mjesta se udaljio u nepoznatom pravcu", stoji dalje u optužnici.

Samo pola sata kasnije, sumnja se, Malešević je provalio u ugostiteljski objekat u Srpskoj ulici odakle je ukrao kasu, u kojoj je bilo 100 KM, i internet ruter.

Prema optužnici, pronađeni novac je zadržao, dok je kasu i ruter bacio u kontejner.

"Dana 25/26.08.2025. godine tokom noći u vremenu od 23,00 do 07,00 časova u Banjaluci u Aleji Svetog Save, u namjeri da oduzme i protivpravno prisvoji tuđe pokretne stvari došao do stambene zgrade u kojoj se u prizemlju nalazi ugostiteljski objekat 'B. M.', vl. oštećenog S.P. a zatim je upotrebom fizičke snage otvorio ulazna klizna vrata ugostiteljskog objekta ušao u navedeni ugostiteljski objekat, izvršio pregled i djelimičnu premetačinu šanka, a zatim u unutrašnjosti rashladne vitrine pronašao novac u iznosu od oko 767 KM, koji je prisvojio, nakon čega je napustio ugostiteljski objekat sa prisvojenim novcem", navodi se dalje u optužnici.

Još jedan kafić se našao na meti Maleševića 31. avgusta, tvrdi tužilaštvo.

"Oko 04,10 časova u Banjaluci u Ulici Novice Cerovića u namjeri da oduzme i protivpravno prisvoji tuđe pokretne stvari došao do ugostiteljskog objekta, a zatim je upotrebom fizičke snage i metalnog odvijača koji je prethodno ponio sa sobom, zavlačenjem vrha istog između kliznih vrata, jedno krilo nasilno otvorio i ušao u unutrašnjost ugostiteljskog objekta a po ulasku, je izvršio pregled šanka kojom prilikom je pronašao i otuđio novac u iznosu od 100 KM i snimač video nadzora, nakon čega je izašao iz unutrašnjosti ugostiteljskog objekta a otuđeni novac je potrošio za svoje potrebe", navodi OJT Banjaluka

Samo sat vremena kasnije, prema optužnici, Malešević je provalio i u kafić na Bulevaru Živojina Mišića iz kojeg je ukrao 2.000 KM.

"Dana 07.09.2025. godine oko 04,45 časova u Banjaluci u Ulici Bulevar vojvode Živojina Mišića, u namjeri da oduzme i protivpravno prisvoji tuđe pokretne stvari došao do ulaznih vrata ugostiteljskog objekta 'C…' vl. oštećenog M. B, te je upotrebom fizičke snage i metalnog odvijača, koji je prethodno ponio sa sobom, zavlačenjem vrha istog između štoka i krila ulaznih vrata, sistemom poluge i potiskivanja, ulazna vrata nasilno otvorio i ušao u unutrašnjost ugostiteljskog objekta 'C…', a po ulasku, je izvršio pregled i djelimičnu premetačinu prostorija i šanka, kojom prilikom je u ladici pronašao i otuđio novac u iznosu od 400 KM u raznim apoenima, a zatim izašao iz unutrašnjosti objekta a otuđeni novac je potrošio za svoje potrebe", tvrdi Tužilaštvo.

Istog dana, samo sat vremena poslije, Malešević je, kako se sumnja, upao u fitnes studio u Ulici Vase Pelagića, ali tamo nije pronašao ništa.

"Dakle, obijanjem i provaljivanjem u 11 navrata radnjama opisanim u tačkama od 1 do 11 izreke ove optužnice, oduzeo tuđe pokretne stvari iz zatvorenih zgrada, u namjeri da ih protivpravno prisvoji. Čime bi, počinio Produženo krivično djelo Teške krađa iz člana 226 stava 1 tačke 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 57 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, kažnjivo po članu 226 stav 1 KZ Republike Srpske", zaključuje se u optužnici.