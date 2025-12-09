Sijarto: Rusija i Mađarska se moraju suprotstaviti pritiscima spolja

Rusija i Mađarska treba zajedno da se suprotstave spoljnom pritisku. To je izjavio ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto na sednici međuvladine komisije za ekonomsku saradnju koja se održava u Moskvi.

"Odluke donosimo polazeći od naših nacionalnih interesa. Predsednik Rusije Vladimir Putin i premijer Mađarske Viktor Orban razgovarali su o veoma mnogim važnim pitanjima naše saradnje, što daje novi podsticaj našim međusobnim odnosima", rekao je Sijarto.

"Moramo naporno da radimo i da se suprotstavimo pritisku koji se na nas vrši. Moramo napraviti iskorak kako bi porasli pokazatelji naše saradnje", dodao je on.

On je istakao da Budimpešta podržava sve investicije mađarske kompanije MOL u Rusiji.

"Podržavamo sve investicije naše grupe MOL u Rusiji, sve njene nedavne aktivnosti. Željeli bismo da nastavi da niže svoje uspjehe", objasnio je diplomata.

Po njegovim riječima, Mađarska i Rusija mogu napraviti „briljantne korake“ napred u oblastima gde sarađuju.

"Dovele smo sa sobom 34 rukovodioca mađarskih kompanija. To je veoma raznolika grupa, koja predstavlja širok spektar mađarskih organizacija", rekao je on na sastanku.

Ministar je precizirao da su među zastupljenim kompanijama OTP banka i energetska kompanija MOL, piše Sputnjik.