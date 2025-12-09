Logo
Large banner

Sijarto: Rusija i Mađarska se moraju suprotstaviti pritiscima spolja

Izvor:

Sputnjik

09.12.2025

09:40

Komentari:

0
Сијарто: Русија и Мађарска се морају супротставити притисцима споља

Rusija i Mađarska treba zajedno da se suprotstave spoljnom pritisku. To je izjavio ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto na sednici međuvladine komisije za ekonomsku saradnju koja se održava u Moskvi.

"Odluke donosimo polazeći od naših nacionalnih interesa. Predsednik Rusije Vladimir Putin i premijer Mađarske Viktor Orban razgovarali su o veoma mnogim važnim pitanjima naše saradnje, što daje novi podsticaj našim međusobnim odnosima", rekao je Sijarto.

"Moramo naporno da radimo i da se suprotstavimo pritisku koji se na nas vrši. Moramo napraviti iskorak kako bi porasli pokazatelji naše saradnje", dodao je on.

On je istakao da Budimpešta podržava sve investicije mađarske kompanije MOL u Rusiji.

"Podržavamo sve investicije naše grupe MOL u Rusiji, sve njene nedavne aktivnosti. Željeli bismo da nastavi da niže svoje uspjehe", objasnio je diplomata.

Rusija

Svijet

Spoljno obavještajna služba Rusije: Kijev i EU spremili plan za još jednu krađu

Po njegovim riječima, Mađarska i Rusija mogu napraviti „briljantne korake“ napred u oblastima gde sarađuju.

"Dovele smo sa sobom 34 rukovodioca mađarskih kompanija. To je veoma raznolika grupa, koja predstavlja širok spektar mađarskih organizacija", rekao je on na sastanku.

Ministar je precizirao da su među zastupljenim kompanijama OTP banka i energetska kompanija MOL, piše Sputnjik.

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ruska zastava

Svijet

Spoljno obavještajna služba Rusije: Kijev i EU spremili plan za još jednu krađu

1 h

0
Гогановић: Дијалогом и међусобним уважавањем могуће ријешити већину проблема

Republika Srpska

Goganović: Dijalogom i međusobnim uvažavanjem moguće riješiti većinu problema

1 h

1
Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

Svijet

Orban: Novi apsurdan i nepravedan napad Brisela na Budimpeštu

1 h

0
Модни креатор оплео по Дари Бубамари: ''Она није нормална''

Scena

Modni kreator opleo po Dari Bubamari: ''Ona nije normalna''

1 h

1

Više iz rubrike

Ruska zastava

Svijet

Spoljno obavještajna služba Rusije: Kijev i EU spremili plan za još jednu krađu

1 h

0
Орбан: Нови апсурдан и неправедан напад Брисела на Будимпешту

Svijet

Orban: Novi apsurdan i nepravedan napad Brisela na Budimpeštu

1 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto stigao u Moskvu na sastanak rusko-mađarske međuvladine komisije

2 h

0
Јапан укида упозорење на цунами након земљотреса магнитуде 7.5

Svijet

Japan ukida upozorenje na cunami nakon zemljotresa magnitude 7.5

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

10

49

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

10

48

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

10

40

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

10

38

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner