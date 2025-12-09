Logo
Orban: Novi apsurdan i nepravedan napad Brisela na Budimpeštu

Izvor:

SRNA

09.12.2025

09:30

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Brisel je novom odlukom u vezi sa migracijama započeo novi apsurdan i nepravedan napad na Mađarsku, istakao je mađarski premijer Viktor Orban.

On je na "Iksu" napisao da je tvrdnja Evropske komisije da Mađarska nije pogođena migracionom krizom sama po sebi skandalozna i potpuno odvojena od stvarnosti.

"Mađarska je najstabilniji bastion odbrane u Evropi. Čak i ove godine su desetine hiljada ljudi pokušale da ilegalno uđu. Mi smo ih zaustavili našom ogradom na granici, uz angažovanje nekoliko hiljada graničara, što Brisel kažnjava novčano sa milion evra dnevno", naveo je Orban.

On je napomenuo da je Budimpešta zatvorila "južnu rutu", ali da se uz pakt o migraciji sada suočava sa "zapadnim frontom".

Pecanje

Hronika

Policija uhvatila dvojicu da ilegalno pecaju

"Najnovijom briselskom odlukom predviđeno je da Mađarska od sljedećeg jula mora ili da prihvati migrante iz drugih evropskih zemalja ili da plati za njih.

Želim da jednom za svagda bude apsolutno jasno da sve dok Mađarska ima nacionalnu Vladu, nećemo sprovesti ovu skandaloznu odluku", poručio je Orban.

On je naglasio da je "jul daleko", uz podsjećanje da će izbori u Mađarskoj biti održani u aprili.

Orban je dodao da mađarski narod na izborima mora da odabere da li želi da izabere vladu koja će postići dogovor sa Briselom i prihvatiti pakt o migraciji ili da podrži nacionalnu vladu i Mađarsku bez migranata".

