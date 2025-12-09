Policija uhvatila dvojicu da ilegalno pecaju

Policijskoj stanici Jezero, 08.12.2025. godine, prijavljeno je da se u mjestu Čerkazovići, opština Jezero, na rijeci Plivi nalaze dva nepoznata lica u ribolovu iako je trenutno na snazi zabrana ribolova.

Policijski službenici Policijske stanice Jezero postupili su po zaprimljenoj prijavi, te izlaskom na lice mjesta zatekli i identifikovali lica M.H. i E.D. oba iz Zenice kako vrše nezakonit ribolov. Od istih privremeno su oduzeta sredstva za ribolov koja će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta u redovnoj proceduri protiv lica M.H i E.D. dostavi izvještaj za počinjeno krivično djelo „Nezakonit ribolov“.