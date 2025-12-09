Logo
Vlasnici noćnog kluba u kom je stradalo 25 ljudi pobjegli iz zemlje

Telegraf

09.12.2025

08:46

Пожар у ноћном клубу
Foto: Tanjug/AP

Vlasnici noćnog kluba u Goi, u Indiji, gdje je u nedjelju u razornom požaru poginulo 25 ljudi, pobjegli su iz zemlje nekoliko sati nakon tragedije, saopštila je policija.

Indijske vlasti potvrdile su da su dva brata, Saurab i Gaurav Lutra, ukrcali let za Puket na Tajlandu ubrzo nakon incidenta.

Istražioci vjeruju da je snažan požar izazvan vatrometom koji je bio aktiviran unutar objekta, Birch By Romeo Lane, koji se nalazi u prometnom dijelu Goje poznatom po noćnom životu i popularnom među domaćim i stranim turistima.

Većina žrtava bili su zaposleni, dok su četvoro bili turisti koji su došli iz Delhija. Pet osoba se i dalje liječi u bolnici.

Policija je zatražila pomoć Interpola u pronalaženju i hapšenju braće Lutra.

Policija je saopštila da je otišla u Delhi kako bi izvršila pretres u domu ove dvojice, ali je otkrila da su napustili zemlju.

"To pokazuje njihovu namjeru da izbjegnu policijsku istragu," navodi se u saopštenju policije Goe.

Saurab Luthra, čiji profil na društvenim mrežama navodi da je predsjednik kompanije koja upravlja klubom, objavio je izjavu na društvenim mrežama izražavajući "duboku tugu", ali nije naveo gdje se nalazi.

"U ovom času nenadoknadive tuge i ogromnog bola, uprava stoji u nepokolebljivoj solidarnosti sa porodicama poginulih kao i povrijeđenih, i prenosi najiskrenije saučešće", navodi se u objavi od ponedjeljka i dodaje da će "uprava pružiti pomoć, podršku i saradnju ožalošćenima".

Njegov brat Gaurav Luthra se nije javno oglasio.

Najmanje četiri osobe uhapšene su odmah nakon požara, uključujući i menadžera objekta.

Noćni klub Birch u Arpori, području sa nekoliko luksuznih noćnih lokala, bio je prepun posjetilaca koji su došli da slušaju bolivudskog di-džeja kada je požar izbio u ranim jutarnjim časovima.

Glavni dio objekta izgrađen je na ostrvu usred jezera, do kog su posjetioci prilazili uskim mostićima-takav raspored otežao je vatrogascima borbu protiv požara.

Dio objekta potpuno je uništen. Policija je prvobitno navela da je uzrok bila eksplozija gasne boce, ali sada vjeruje da su pirotehnička sredstva zapalila drvene grede na plafonu. Nekoliko žrtava bili su migrantski radnici koji su došli u Gou u potragu za poslom, uključujući i četvoricu državljana Nepala.

Među poginulima bila su i dvojica braće koji su obojica bili vjereni i trebalo je da se vjenčaju naredne godine, kao i četiri člana iste porodice iz Delhija.

Policija je saopštila da su tijela svih žrtava vraćena njihovim porodicama.

Podsjetimo, pirotehnička sredstva izazvala su stravičan požar u diskoteci u Kočanima, u koje je stradalo više od 60 ljudi.

