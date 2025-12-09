Logo
Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu

Izvor:

Tanjug

09.12.2025

08:06

Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ступила на снагу
Foto: Pexels

Zabrana korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina stupila je na snagu u ponoć po lokalnom vremenu u Australiji.

Platforme poput Instagrama, TikToka i Jutjuba sada su obavezane da blokiraju naloge korisnicima mlađim od 16 godina ili se suočavaju sa kaznama do 33 miliona dolara, prenio je Rojters.

Zabrana, koju su pohvalili roditelji i zagovornici zaštite djece, a kritikovali tehnološki giganti i zagovornici slobode govora, predstavlja prvi praktični pokušaj regulacije pristupa djece digitalnim platformama i očekuje se da posluži kao model za druge zemlje koje razmatraju slične mjere.

- Iako je Australija prva koja je usvojila takva ograničenja, malo je vjerovatno da će biti posljednja - rekla je profesorka internet studija na Univerzitetu Kertin, Tama Liver.

Vlade od Danske do Malezije, kao i pojedine američke države, već razmatraju slične poteze, ističe Rojters.

Zabrana u početku obuhvata deset najvećih platformi, uključujući Jutjub, Instagram i TikTok, a lista će se širiti kako se budu pojavljivali novi proizvodi i kako korisnici budu prelazili na alternative.

Platforme će starost korisnika procjenjivati pomoću algoritama, podataka iz identifikacionih dokumenata ili povezanih bankovnih informacija.

Iako su platforme tvrdile da zabrana ograničava slobodu govora i ugrožava budući priliv korisnika, vlada ističe da je cilj zaštita djece i smanjenje štetnog uticaja digitalnih medija.

Prije stupanja zabrane na snagu, 86 odsto djece uzrasta od osam do 15 godina koristilo je društvene mreže.

Komesar za e-bezbjednost angažovao je Univerzitet Stanford i 11 akademika da prate efekat zabrane tokom najmanje dvije godine, kako bi Australija mogla da pruži podatke regulatorima i zakonodavcima širom svijeta.

Kodirektor Centra za veštačku inteligenciju, povjerenje i upravljanje Univerziteta u Sidneju, Teri Flu, ocenio je da "dani neograničenog samoizražavanja na društvenim mrežama za djecu polako prolaze", ističući značaj nove regulative.

društvene mreže

Australija

