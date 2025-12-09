Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupila na snagu

Zabrana korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina stupila je na snagu u ponoć po lokalnom vremenu u Australiji.

Platforme poput Instagrama, TikToka i Jutjuba sada su obavezane da blokiraju naloge korisnicima mlađim od 16 godina ili se suočavaju sa kaznama do 33 miliona dolara, prenio je Rojters.

Svijet Tramp najavljuje uvođenje novih carina

Zabrana, koju su pohvalili roditelji i zagovornici zaštite djece, a kritikovali tehnološki giganti i zagovornici slobode govora, predstavlja prvi praktični pokušaj regulacije pristupa djece digitalnim platformama i očekuje se da posluži kao model za druge zemlje koje razmatraju slične mjere.

- Iako je Australija prva koja je usvojila takva ograničenja, malo je vjerovatno da će biti posljednja - rekla je profesorka internet studija na Univerzitetu Kertin, Tama Liver.

Vlade od Danske do Malezije, kao i pojedine američke države, već razmatraju slične poteze, ističe Rojters.

Zabrana u početku obuhvata deset najvećih platformi, uključujući Jutjub, Instagram i TikTok, a lista će se širiti kako se budu pojavljivali novi proizvodi i kako korisnici budu prelazili na alternative.

Zanimljivosti Neslućeni finansijski uspjeh očekuje ova 3 znaka

Platforme će starost korisnika procjenjivati pomoću algoritama, podataka iz identifikacionih dokumenata ili povezanih bankovnih informacija.

Iako su platforme tvrdile da zabrana ograničava slobodu govora i ugrožava budući priliv korisnika, vlada ističe da je cilj zaštita djece i smanjenje štetnog uticaja digitalnih medija.

Prije stupanja zabrane na snagu, 86 odsto djece uzrasta od osam do 15 godina koristilo je društvene mreže.

Komesar za e-bezbjednost angažovao je Univerzitet Stanford i 11 akademika da prate efekat zabrane tokom najmanje dvije godine, kako bi Australija mogla da pruži podatke regulatorima i zakonodavcima širom svijeta.

Društvo U Srpskoj rođeno 14 beba

Kodirektor Centra za veštačku inteligenciju, povjerenje i upravljanje Univerziteta u Sidneju, Teri Flu, ocenio je da "dani neograničenog samoizražavanja na društvenim mrežama za djecu polako prolaze", ističući značaj nove regulative.