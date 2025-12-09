Saobraćaj bez zastoja na većini putnih pravaca

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija bez zastoja, uz relativno povoljne uslove za vožnju za ovo doba godine, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U jutarnjim časovima magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama, duž riječnih tokova i u višim predjelima, a i kolovozi su u drugojačijima sa maglom vlažni i mjestimično klizavi.

Iz AMS-a upozoravaju na povećanu opasnost od odrona, posebno na putnim pravcima Banjaluka-Crna Rijeka, Karanovac-Kneževo, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova, dok na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most dolazi do povremene obustave saobraćaja.

U toku su i radovi na sanaciji magistralnog puta od Brčkog do Brezova Polja. Odvijanje saobraćaja izvodi se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Zdravlje Grupa virusa je mutirala i pravi sve veće probleme

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja aktuelna je na na magistralnom putu Brčko - Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum Šćepan Polje.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija.

Region Ukrao 15 gajbi piva iz prostorija fudbalskog kluba

Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Miniranje je najavljeno u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde.

Na tim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić -Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever u FBiH, zbog izgradnje bukobrana, na mjestu radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom auto-puta, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, sve do završetka radova.

Zbog radova na dionici auto-puta Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Blidinje putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, a za vozila veće nosivosti i dalje je na snazi obustava.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.