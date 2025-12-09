Logo
SPC proslavlja Svetog Alimpija Stolpnika

Izvor:

Agencije

09.12.2025

07:02

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Svetog Alimpija Stolpnika. Ovaj svetac u postu i molitvi na stubu proveo je više od pola vijeka.

Sveti Alimpije Stolpnik rođen je u Andrijanopolju u šestom vijeku. U mladosti se udaljio na neko grčko groblje van grada, za koje se vjerovalo da je mjesto puno demona i nečistih sila.

Tu je postavio krst, sagradio hram i podigao stolp, stub, na kojem je, u postu i molitvi, proveo 53 godine. Zbog toga je i nazvan Stolpnik.

Саво Минић-05122025

Republika Srpska

Minić nastavlja konsultacije o budžetu

S vremenom, ljudi su počeli da ga poštuju i dolaze radi utjehe, pouke i iscjeljenja.

Poživio je po jednima sto, po drugima 112 godina. Njegove mošti i danas su iscjeliteljske.

U Srbiji se Sveti Alimpije Stolpnik slavi kao krsna slava, uvijek posna zbog Božićnog posta.

U narodu se priča da je zaustavljao kugu i gubu, odbijao nezdrave vjetrove i činio razna druga čuda.

Danas se ne preže tegleća stoka. Odlazi se rano u crkvu da bi sve bilo zdravo u narednoj godini.

