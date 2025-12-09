Evo šta se krije iza natpisa "posno" na proizvodima

Ako ste u nekom od prethodnih postova pojeli u piceriji posnu picu, gotovo je izvesno da ste se u stvari omrsili. Ukoliko ste konzumirali biljni kačkavalj, vjerovatno ste unijeli i mliječne sastojke.

Ako imate povjerenja u proizvođače koji na ambalaži ističu "posno", pročitajte malo bolje deklaraciju na poleđini i vidjećete da to u stvari znači da je taj proizvod samo možda postan.

Mislimo da postimo i da se iz ovog ili onog razloga pridržavamo načela da ne unosimo meso, niti namirnice životinjskog porijekla, međutim, ispada da često baš i nije tako.

S obzirom na to da je 28. novembra počeo Božićni post koji traje do 7. januara, Zaštitnik potrošača istraživao je kako nas sve varaju u postu i ustanovio da smo sa obmanama suočeni u prodavnicama, restoranima, picerijama, pekarama...

Sasvim je prirodno da vjerujemo da je proizvod bezbjedan za upotrebu tokom posta kada vidimo da piše "posno".

Masne jabuke

Međutim, mnogi građani se žale da su obmanuti jer većina takvih proizvoda sadrži aditive i ostatke životinjskog porijekla, kao što su mlijeko u prahu, kazein, želatin i jaja.

Nutricionista Milka Raičević konstatuje da se ni za jednu namirnicu u prodavnicama, osim voća i povrća, ne bi mogla zakleti da je posna.

- Čak i kada kupujem jabuke, ako su onako neprirodno sjajne, pitam se da li su ih možda namazali uljem ili eventualno svinjskom mašću. Mnogi proizvodi za koje bismo teško rekli sadrže u sebi mleko u prahu, goveđi ili svinjski želatin, razne konzervanse na bazi životinjskog porekla i onda je zaista nezahvalno preporučiti nekom koju industrijsku hranu može da konzumira tokom posta - kaže naša sagovornica.

Ona tvrdi da sve što je kupovno u postu podleže sumnji.

- Pekare su tek posebna priča. Mnogi u kifle, da bi dobile na jačini i punoći, svašta dodaju i premazuju ih. Ista je stvar sa praznim burekom i raznim pitama. Takođe, nisam sigurna ni čime sve premazuju hljebove. Dakle, zaboravite potpuno na pekaru ako ste u postu - savjetuje nutricionista Milka Raičević.

"Može da sadrži tragove mleka, jaja..." Ovo je najčešći trik, da ga tako nazovemo, na tržištu.

Mnogi proizvođači se pozivaju na to da se u pogonu obrađuju i druge sirovine, pa preventivno stave upozorenje "može da sadrži tragove mlijeka ili jaja". Ali u praksi ova informacija često skriva činjenicu da se mlijeko, mliječni prah ili jaja zaista nalaze u sastavu. Kupci zbog toga potpuno nesvjesno krše pravila posta.

Goveđi želatin

Ako ste riješili da pojedete posnu supu iz kesice, moramo da vas razočaramo jer ona u svom sastavu takođe "može da sadrži" jaja i mlijeko.

Dobro obratite pažnju i na keksiće i napolitanke, koji takođe "mogu da sadrže" jaja i mlijeko, doduše u tragovima, ali je to sasvim dovoljno da više nisu posni. Sigurno će se mnogi razočarati, ali mnoge čokoladne bananice sadrže želatin, koji se pravi od životinjskih kostiju. Isto važi i za gumene i žele-bombone.

Jedan od najčešćih proizvoda koji dovodi potrošače u zabludu jeste biljni sir. Na ambalaži piše biljni, ali stoji kazein kada okrenete deklaraciju. A šta je kazein?

Kazein je mliječni protein i može da se nađe jedino u mlijeku i proizvodima od mlijeka. Dakle, ako ima kazein, to nije posno, bez obzira na to što izgleda kao sir od isključivo biljnih masti. Na deklaraciji sira krije se iza oznake E-270, a to je zapravo mliječna kiselina. U kačkavalju se koristi kao regulator kiselosti i konzervans. Sprečava razvoj neželjenih mikroorganizama i pomaže da sir duže traje.

Logično bi bilo da su riblje paštete automatski posne. Ali mnoge paštete, pored ribe, sadrže i mliječni protein, bjelančevine životinjskog porijekla i dodatke koji nisu deklarisani kao posni. Zato riblja i posna pašteta nisu isto.

