ABA2 Liga: Borac sutra dočekuje Vojvodinu

Pobjeda protiv Jahorine dodatni je vjetar u leđa košarkašima Borca, koji već sutra dočekuju Vojvodinu. Statistika je na strani novosadskog tima.

U dva dosadašnja duela odigrana u ABA dva ligi, oba puta su slavili, pa je ovo prilika, kažu u Borcu da im se na domaćem parketu revanširaju. Biće to prava derbi utakmica poručuje trener Marko Šćekić.

Dvije pobjede i jedan poraz učinak je crveno-plavih u drugom po jačini Regionalnom takmičenju, a isti skor ima i naredni rival. Iako vremena nema mnogo, protivnik je do detalja analiziran.

Utakmica Borac-Vojvodina igra se sutra u Boriku i počinje u 20 časova.

