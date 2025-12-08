Novac nikad ne držite na ovim mjestima u kući, vjeruje se da privlače siromaštvo

Da li vam se čini da, bez obzira na to koliko radite i trudite se, novac prosto curi iz vaših ruku? Često nije stvar samo u zaradi ili troškovima, već u nevidljivim preprekama koje sami postavljamo u svom okruženju.

Novac je energija koja zahtjeva poštovanje i slobodan protok, a mjesta na kojima ga čuvamo mogu tu energiju ili pojačati ili potpuno blokirati.

Prema starim narodnim vjerovanjima, odgovor na pitanje gdje ne držati novac može biti ključ za otključavanje finansijskog blagostanja. Najgora mjesta su ona koja asociraju na prljavštinu, prolaznost ili stagnaciju, poput prepunih novčanika sa starim računima, kuhinjskih stolova ili blizine kante za smeće, jer to simbolizuje nepoštovanje obilja.

Opasne zone: Gdje ne držati novac u kući

Mnogi od nas nesvjesno prave greške koje, prema feng šuiju i našim starim običajima, tjeraju sreću iz doma. Vjeruje se da novac ima svoju vibraciju i da „bježi“ sa mjesta koja mu ne prijaju.

Prvo i osnovno pravilo je vezano za vaš novčanik. Nikada ne držite zgužvane novčanice pomješane sa iskorišćenim računima. Računi predstavljaju novac koji je već otišao, energiju troška i duga. Ako ih držite zajedno sa novcem koji imate, stvarate energetsku konfuziju i blokirate priliv novih sredstava.

3 mjesta koja „jedu“ vašu platu

Ako se pitate gdje ne držati novac kako biste sačuvali kućni budžet, obratite pažnju na sljedeće tačke:

Blizina ulaznih vrata: Mnogi imaju naviku da sitniš ili novčanik ostave u hodniku, blizu vrata. Vjerovanje kaže da novac ovdje „osjeća promaju“ i teži da što prije napusti kuću.

Kuhinjski sto i tegle: Iako djeluje praktično, držanje novca u kuhinji, posebno pored hrane ili u teglama za šećer, simbolizuje da će se novac „pojesti“ ili istopiti brže nego što je došao.

Ispod dušeka („Slamarica“): Ovo je možda najstarija navika, ali energetski veoma loša. Novac ispod dušeka spava. On je u stanju stagnacije, ne kruži i ne umnožava se.

Zašto nered odbija obilje?

Zamislite da ste vi gost u nečijoj kući. Da li biste se zadržali tamo gdje je nered, gdje vas guraju u ćoškove ili drže pored smeća? Vjerovatno ne. Isto važi i za finansije. Kada naučite gdje ne držati novac, shvatićete da je urednost prvi korak ka bogatstvu.

Novac traži red. Ispravljene novčanice, složene po vrijednosti, u čistom i cijelom novčaniku, šalju poruku univerzumu da ste spremni da primite još. Pocepani džepovi ili razbacani metalni novac po fiokama su jasni signali nemara.

Ritual urednosti koji privlači dobitak

Ne morate čekati prvi u mjesecu ili pun mjesec da biste promjenili svoju finansijsku sudbinu. Dovoljno je da sada uradite jednu malu stvar. Uzmite svoj novčanik, izbacite sve nepotrebne papiriće, vizit karte koje ne koristite i stare račune.

Očistite ga vlažnom maramicom i složite novčanice tako da gledaju u istom smjeru. Dok to radite, osjetite zahvalnost za ono što trenutno imate. Ovaj mali čin pažnje može pokrenuti veliku lavinu obilja. Ne dozvolite da loše navike blokiraju vaš uspjeh – napravite mjesta za sreću već danas, prenosi Krstarica.