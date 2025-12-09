Logo
Large banner

Ukrao 15 gajbi piva iz prostorija fudbalskog kluba

09.12.2025

07:33

Komentari:

0
Украо 15 гајби пива из просторија фудбалског клуба
Foto: Lukas/Pexels

Lokalni fudbalski klub iz Podravine ostao bez vrijednih zaliha pred predstojeće praznike, javlja Danica.hr.

Kako je policija saopštila u ponedjeljak, nepoznata osoba provalila je u prostorije fudbalskog kluba u Lunjkovcu, u Opštini Mali Bukovec kod Ludbrega, i ukrala 15 sanduka piva.

Пожар болница Требиње

Zdravlje

Proglašen je mrtvim, pa vraćen u život: Pacijent doživio iskustvo bliske smrti

Radi se o Sportskom fudbalskom klubu Lunjkovec, koji se takmiči u Drugoj županijskoj ligi varaždinske regije. Pivo je bilo pripremljeno za zabavu koju klub planira za ekipu i navijače.

"U periodu od 29. novembra do 5. decembra nepoznati počinilac provalio je u prostor fudbalskog kluba u Lunjkovcu i otuđio oko 15 sanduka piva. Visina materijalne štete utvrdiće se naknadno. Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju izvršioca ovog krivičnog djela", saopštila je Policijska uprava Varaždin.

Telefon-011025

Zdravlje

Zabrinjavajući trend: Mladi sve više koriste AI za pomoć sa mentalnim zdravljem

Sudeći po "plijenu", počinilac je očigledno dobro znao šta se nalazi u prostorijama ŠNK Lunjkovec ovih dana, što bi moglo olakšati policiji potragu.

Podijeli:

Tagovi:

Krađa

Hrvatska

Pivo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта нам звијезде доносе данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde donose danas?

47 min

0
Без струје данас остају ове улице и насеља

Banja Luka

Bez struje danas ostaju ove ulice i naselja

50 min

0
Земљотрес у Јапану

Svijet

U zemljotresu u Japanu 30 povrijeđenih, vlada upozorava na mogući jači potres

54 min

0
Пожар на Педагошком факултету, евакуисано 700 људи

Svijet

Požar na Pedagoškom fakultetu, evakuisano 700 ljudi

58 min

0

Više iz rubrike

Милановић: Док ново оружје дође у Хрватску могу се завршити два свјетска рата

Region

Milanović: Dok novo oružje dođe u Hrvatsku mogu se završiti dva svjetska rata

15 h

0
Дивље свиње се одомаћиле на улици, људи уплашени

Region

Divlje svinje se odomaćile na ulici, ljudi uplašeni

21 h

1
Запео панорамски точак, људи остали заглављени на 23 метра висине

Region

Zapeo panoramski točak, ljudi ostali zaglavljeni na 23 metra visine

21 h

0
Илустрација

Region

Tri osobe uhapšene zbog nabavke tone marihuane i pranja novca

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

Neslućeni finansijski uspjeh očekuje ova 3 znaka

07

49

U Srpskoj rođeno 14 beba

07

47

Saobraćaj bez zastoja na većini putnih pravaca

07

41

Grupa virusa je mutirala i pravi sve veće probleme

07

40

U stanu pronađena dva tijela: U pitanju dvostruko ubistvo?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner