Ukrao 15 gajbi piva iz prostorija fudbalskog kluba

Kako je policija saopštila u ponedjeljak, nepoznata osoba provalila je u prostorije fudbalskog kluba u Lunjkovcu, u Opštini Mali Bukovec kod Ludbrega, i ukrala 15 sanduka piva.

Radi se o Sportskom fudbalskom klubu Lunjkovec, koji se takmiči u Drugoj županijskoj ligi varaždinske regije. Pivo je bilo pripremljeno za zabavu koju klub planira za ekipu i navijače.

"U periodu od 29. novembra do 5. decembra nepoznati počinilac provalio je u prostor fudbalskog kluba u Lunjkovcu i otuđio oko 15 sanduka piva. Visina materijalne štete utvrdiće se naknadno. Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju izvršioca ovog krivičnog djela", saopštila je Policijska uprava Varaždin.

Sudeći po "plijenu", počinilac je očigledno dobro znao šta se nalazi u prostorijama ŠNK Lunjkovec ovih dana, što bi moglo olakšati policiji potragu.