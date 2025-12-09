Logo
Šta nam zvijezde donose danas?

Izvor:

Agencije

09.12.2025

07:13

Komentari:

0
Шта нам звијезде доносе данас?
Foto: Pixabay

Horoskop za utorak, 9. decembar 2025. godine.

Ovan

Bićete hrabri i izrazito aktivni, ali i pod pojačanim unutrašnjim pritiskom da se dokažete. Ako ste u vezi, jačaće strast, a slobodne čeka flert koji počinje naglo i sa jakom privlačnošću. Pazite na srce.

Bik


Okolnosti vas guraju da završite nešto što ste odlagali. Ako ste u vezi, potrebno je više topline i smirenog razgovora. Ako ste slobodni, privlači vas neko ko djeluje nježno i emotivno postojano. Moguće probavne smetnje.

Blizanci


Dan će biti pun komunikacije, poruka i dogovora, ali i trzavica. Ako ste u vezi, povedite računa o tonu, jer danas možete lako izgovoriti ono što ne mislite. Nervna napetost je moguća, potreban vam je mentalni predah.

Rak


Fokus je na finansijama i vrijednostima pa se držite onog što vam daje sigurnost. Rakovima u vezama može biti potrebna emocionalna potvrda od partnera više nego obično. Slobodne, privlači vas osoba koja djeluje brižno i toplog srca, ali vi nikako da se opustite. Izbjegavajte prejedanje.

Lav


Dan je povoljan za javne nastupe ili predstavljanje ideja. Ako ste u vezi, očekujte pojačanu strast i potrebu za pažnjom. Slobodni, može vam prići neko hrabar. Moguće oscilacije krvnog pritiska, ne pretjerujte sa fizičkim naporima.

Djevica


Dan traži fokus na detalje i unutrašnju organizaciju. Ako ste u vezi, možete biti distancirani i htjeti više tišine i mira, stoga objasnite partneru tu potrebu. Imaćete stomačnih tegoba.

Vaga


Dan vam donosi važan poslovni razgovor ili dogovor. Ako ste u vezi, biće vam potreban iskren razgovor. Slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili u nekom izlasku. Pazite na cirkulaciju.

Škorpija


Danas možete biti pod snažnim utiskom da preuzmete kontrolu. Zauzetima razgovor o ozbiljnim temama je neizbježan. Ako ste slobodni, privlači vas osoba koja ima snažnu i misterioznu energiju. Moguća napetost u ramenima i vratu.

Strijelac


Dan traži da se zadržite na jednoj ideji umjesto na njih deset. Ukoliko ste u vezi, donosite zajedničke planove koji vas zbližavaju. Slobodne privlači neko inspirativan. Pazite na kukove i pretjeranu fizičku aktivnost.

Jarac


Fokus je na odgovornostima i zadacima koji stoje već neko vrijeme. Ako ste u vezi, partner će tražiti emotivnu prisutnost, stoga učinite taj mali napor, oboma će biti ljepše i lakše. Osjetljivi su vam zglobovi.

Vodolija


Moguća manja tenzija oko različitih pristupa u radu. Ako ste u vezi, dolazi na red potreba za iskrenošću, možda i za razjašnjenjem jedne teme. Slobodni, možete ući u iznenadan kontakt. Moguća je napetost u nogama i stopalima.

Ribe


Dnevni ritam zahtijeva red, organizaciju i smirenost u poslu. Ako ste u vezi, potrebna vam je toplina, ne priča. Slobodni, može se pojaviti nova simpatija kroz rutinu, posao ili svakodnevne obaveze. Moguće oscilacije energije.

Horoskop

Small banner