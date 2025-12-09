Bez struje danas ostaju ove ulice i naselja

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od 8.30 do 14.30 časova biti dio banjalučkog naselja Bočac, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Prema njihovim riječima dijelovi ulica Žarka Zgonjanina, Trla i Davida Štrpca, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka i Novosadska od devet do 14 časova neće imati električnu energiju.

Svijet U zemljotresu u Japanu 30 povrijeđenih, vlada upozorava na mogući jači potres

- Dio ulice Subotička bez struje će biti od devet do 11 časova - naveli su iz ovog preduzeća.