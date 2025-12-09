Logo
Bez struje danas ostaju ove ulice i naselja

Izvor:

ATV

09.12.2025

07:10

Без струје данас остају ове улице и насеља
Foto: ATV

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od 8.30 do 14.30 časova biti dio banjalučkog naselja Bočac, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Prema njihovim riječima dijelovi ulica Žarka Zgonjanina, Trla i Davida Štrpca, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka i Novosadska od devet do 14 časova neće imati električnu energiju.

- Dio ulice Subotička bez struje će biti od devet do 11 časova - naveli su iz ovog preduzeća.

