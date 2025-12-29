Nezakoniti dokazi oborili optužnicu tužilaštva!

Marko Bašić iz Šipova oslobođen je u Okružnom sudu u Banjaluci optužbe za trgovinu narkoticima i omogućavanja drugima da konzumiraju drogu jer su, prema ocjeni suda, dokazi protiv njega bili nezakoniti!

Bašić je prethodno bio osuđen za ista djela, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i predmet vratio na novo suđenje. Nakon ponovljenog postupka Bašić je u nedostatku dokaza oslobođen optužbe.

Presudu je izreklo sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Branimir Jukić.

Nezakoniti svi dokazi tužilaštva

”Postupajući po uputstvima Vrhovnog suda u ponovljenom postupku je utvrđeno je da su svi dokazi koje tužilac izveo nezakonit. Zato sud usljed nedostatka dokaza o krivici jedino je mogao da izrekne oslobađajuću presudu”, rekao je Jukić.

On je ocijenio da je počinjen čitav niz nezakonitosti... Pa je tako u optužnici, suprotno zakonu, kolokvijalno navedeno da je optuženi prodavao ”marihuanu”, a ne ”indijsku konoplju Kanabis sativa L”, što je i sud pogrešno prenio u ukinutoj presudi.

Dodao je da su i izjave svjedoka u postupku bile nezakonite.

Policija pozvala svjedoka da kupi drogu

”Policija je od Bašića oduzela telefon i nezakonito ušla u njegov sadržaj. Tu je pronašla imena osoba sa kojima je Bašić komunicirao. Iz tog telefona policija je nezakonit dobila saznanja o svjedocima. Samim tim izjave svjedoka su nezakonite”, istakao je Jukić.

On kaže da je policija sa Bašićevog telefona sa jednim od svjedoka dogovorila prodaju droge, lažno se predstavljajući kao on. Kada je svjedok došao na sastanak zatekao je policajca koji mu je rekao da ga je prevario.

Jukić kaže da je u ovom slučaju i pretres kuće i vozila osumnjičenog bio nezakonit.

Izostala pismena naredba za pretres

”Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, koji je izdao usmenu naredbu za pretres, nije u roku od 24 časa sačinio zapisnik, odnosno zabilješku o izdavanju naredbe, što je bio obavezan. Pošto to nije nikada uradio svi dokazi iz pretresa su nezakoniti”, dodao je Jukić.

Prema optužnici Bašić je od novembra 2017. do 10., avgusta 2018. godine držao i preprodavao marihuanu. Navodi se da je ovu drogu prodavao po cijeni od 10 i 20 maraka zavisno od količine. Osim toga terete ga da je više puta marihuanu davao na uživanje trojici poznanika.

Poslije izricanja presude sud je Bašiću ukinuo pritvor i danas će biti pušten na slobodu.