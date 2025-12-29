Policijski inspektor osuđen zbog primanja mita od 20.000 KM!

Presuda je izrečena nakon što je vijeće Vrhovnog suda odbilo žalbe tužilaštva i odbrane kao neosnovane, te potvrdio prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Banjaluci.

Bošnjaković je po dvije tačke optužnice osuđen za produženo krivično djelo primanja mita od Željka Delića u iznosima od po 10.000 KM. Osim kazne zatvora izrečena mu je petogodišnja zabrana obavljanja poslova krim policajca, u koju se ne računa vrijeme provedeno u zatvoru.

Trajno mu je oduzeto 10.000 KM koji su bili predmet potkupnine, a prihvaćen je i imovinsko-pravni zahtjev oštećenog Delića i Bošnjaković je dužan da mu isplati 10.000 KM i to 15 dana od pravosnažnosti presude.

Od svjedoka tražio novac da ga zaštiti od Milana Novitovića

Prema presudi Bošnjaković je Delića poznavao kao oštećenog u istrazi koja se vodila protiv nekadašnjeg direktora, a sada v.d. zamjenika direktora Civilne zaštite Republike Srpske Milana Novitovića, zbog ugrožavanja sigurnosti.

”Optuženi je iskoristio svoj službeni položaj i granice svojih ovlašćenja te je 22. decembra 2021. pozvao Delića telefonom. Nakon toga su se sastali na benzinskoj pumpi i Deliću je rekao da Novitović ugrožava njegov i život njegove porodice, što je kod njega izazvalo strah. Tražio je od njega 40.000 KM kako bi ga zaštitio od Novitovića”, navodi se u presudi.

Dodaje se da je Delić 23. decembra u bijeloj koverti Bošnjakoviću predao 10.000 KM na platou ispred benzinske pumpe.

Na pumpi uzeo označeni novac

Ponovo ga je zvao 15. decembra i po istom osnovu tražio još 10.000 KM. Oko 17.25 časova sastali su se na istoj pumpi i Delić mu je predao bijelu kovertu sa 10.000 KM u označenim novčanicama. Odmah nakon toga je uhapšen i u pritvoru je proveo dva mjeseca. Vrijeme provedeno u pritvoru uračunato mu je u izrečenu kaznu.

Inače, Novitović je ranije svjedočio da mu Delić duguje 109.000 KM, jer je garantovao za njega u nabavci određene robe koju nije platio. Pojasnio je da je on taj dug izmirio firmama, te da Delić taj novac sada duguje njemu. Delić ga je prijavio policiji i protiv Novitovića je vođena istraga koju je tužilaštvo obustavilo.

Svjedočio ubistvu inspektora Markovića

Bošnjaković je, nakon potvrđivanja optužnice, otpušten iz MUP-a Srpske. Radi se o čovjeku koji je široj javnosti postao poznat po slučaju ubistva inspektora Nenada Markovića ispred kafe bara ”Džil” u Bijeljini, za koje je nepravosnažno osuđen Nikola Kokanović iz Brčkog na 20 godina zatvora. Bošnjaković je bio direktni svjedok ubistva, a Kokanović je, kako se navodilo u optužnici, i na njega pokušao da puca, ali mu se zakovao pištolj.