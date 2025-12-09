Logo
U zemljotresu u Japanu 30 povrijeđenih, vlada upozorava na mogući jači potres

RTS

09.12.2025

07:06

Земљотрес у Јапану
Foto: Tanjug/AP

Najmanje 30 osoba povrijeđeno je u zemljotresu jačine 7,5 stepeni koji je pogodio sjeveroistočni Japan i izazvao cunami talase visoke do 70 centimetara koji su stigli do pacifičke obale, saopštila je japanska vlada.

Prema podacima Japanske meteorološke agencije, potres se dogodio u 23.15 časova po lokalnom vremenu kod istočne obale prefekture Aomori, na dubini od 54 kilometra, a nakon toga uslijedio je niz jačih zemljotresa.

vatrogasci

Svijet

Požar na Pedagoškom fakultetu, evakuisano 700 ljudi

I u narednim danima u istom području moguć je potres slične ili veće magnitude, prenio je Kjodo. Agencija je izdala posebno upozorenje na cunami za priobalne regione Hokaida i obalu Sanriku, od Aomorija do prefektura Ivate i Mijagi.

Premijerka Japana Sanae Takaiči pozvala je stanovnike pogođenih područja da ostanu na oprezu i prate informacije lokalnih vlasti i meteorološke agencije tokom naredne nedjelje ili duže, kao i da se pripreme za mogući novi potres, uključujući obezbjeđivanje namještaja.

- Vlada traži od stanovnika da nastave sa društvenim i ekonomskim aktivnostima, uz održavanje spremnosti za trenutnu evakuaciju ukoliko se osjeti bilo kakav jači potres - rekla je Takaiči.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Društvo

SPC proslavlja Svetog Alimpija Stolpnika

Povrijeđeni su prijavljeni u prefekturi Aomori i na Hokaidu. Potres je pogodio područje duž rova uz obalu Hokaida i sjeveroistočnog Japana, gdje se, prema agenciji, javljaju jaki zemljotresi dok se Pacifička ploča povlači ispod ostrva Honšu.

Meteorološka agencija revidirala je jačinu potresa sa prvobitno prijavljenih 7,6 i izdala upozorenje na cunami do tri metra.

Najviši zabilježeni talasi dostigli su 70 centimetara u prefekturi Ivate.

Tri i po sata nakon potresa upozorenje na cunami spušteno je na savjetodavno, koje je ukinuto u utorak u 6.20 časova po lokalnom vremenu. U dijelovima Aomorija zemljotres je dostigao gornjih šest na japanskoj skali seizmičkog intenziteta od sedam, nivou pri kojem je nemoguće ostati na mjestu ili hodati bez puzanja.

Саво Минић-05122025

Republika Srpska

Minić nastavlja konsultacije o budžetu

Posebno upozorenje nazvano "Upozorenje o naknadnom zemljotresu kod obale Hokaida i Sanrikua" izdaje se nakon potresa jačine 7,0 ili više.

Agencija procjenjuje da postoji vjerovatnoća od jedan prema 100 da se potres magnitude osam ili jači dogodi u roku od sedam dana, ali stanovništvo nije pozvano na preventivnu evakuaciju.

Japan

Zemljotres

Komentari (0)
