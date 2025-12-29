Đoković: Cilj mi je da igram na OI u Los Anđelesu 2028. godine

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da mu je cilj da nastupi na Olimpijskim igrama, koje će biti održane 2028. godine u Los Anđelesu.

Rekao sam da su mi cilj OI u Los Anđelesu 2028. Ali znate šta? Nemam ograničenja - rekao je Đoković u Dubaiju gdje je u nedjelju dobio nagradu "Globe Sports Award" za dostignuća u sportu.

- Ove Igre su moja zvijezda vodilja. Nema limita. Volim da se takmičim i sve dok se dobro osjećam, dok moje tijelo izdržava sve, dok igram na visokom nivou, zašto da ne - izjavio je Đoković, prenio je sajt "Gulf news".

Đoković je istakao da još uvijek doprinosi tenisu.

- Spremaju se velike promene, a ja želim da budem dio njih. Veoma mi je stalo kako me mlade generacije doživljavaju, ne samo kroz rezultate, već i kroz moj karakter i sistem vrijednosti. Veoma je važno da znate odakle dolazite, da poštujete svoju porodicu i svoju kulturu, kao i da sebe u najboljem svjetlu predstavite svijetu - istakao je Đoković.