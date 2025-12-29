Logo
Large banner

Đoković: Cilj mi je da igram na OI u Los Anđelesu 2028. godine

Izvor:

Tanjug

29.12.2025

14:33

Komentari:

0
Ђоковић: Циљ ми је да играм на ОИ у Лос Анђелесу 2028. године
Foto: Tanjug/AP

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je da mu je cilj da nastupi na Olimpijskim igrama, koje će biti održane 2028. godine u Los Anđelesu.

Rekao sam da su mi cilj OI u Los Anđelesu 2028. Ali znate šta? Nemam ograničenja - rekao je Đoković u Dubaiju gdje je u nedjelju dobio nagradu "Globe Sports Award" za dostignuća u sportu.

- Ove Igre su moja zvijezda vodilja. Nema limita. Volim da se takmičim i sve dok se dobro osjećam, dok moje tijelo izdržava sve, dok igram na visokom nivou, zašto da ne - izjavio je Đoković, prenio je sajt "Gulf news".

Đoković je istakao da još uvijek doprinosi tenisu.

- Spremaju se velike promene, a ja želim da budem dio njih. Veoma mi je stalo kako me mlade generacije doživljavaju, ne samo kroz rezultate, već i kroz moj karakter i sistem vrijednosti. Veoma je važno da znate odakle dolazite, da poštujete svoju porodicu i svoju kulturu, kao i da sebe u najboljem svjetlu predstavite svijetu - istakao je Đoković.

Podijeli:

Tag:

Novak Đoković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић добио награду за достигнућа у спорту

Svijet

Novak Đoković dobio nagradu za dostignuća u sportu

17 h

0
Несуђена снајка Новака Ђоковића у другом стању: Оставила брата кад је запросио, па рекла да овом фудбалеру

Scena

Nesuđena snajka Novaka Đokovića u drugom stanju: Ostavila brata kad je zaprosio, pa rekla da ovom fudbaleru

6 d

0
Свашта: Објављена листа најбољих, ево гдје је Ђоковић

Tenis

Svašta: Objavljena lista najboljih, evo gdje je Đoković

1 sedm

0
Новак Ђоковић и Рафаел Пагонис

Tenis

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

1 sedm

0

Više iz rubrike

Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

Tenis

Teniserka pala na doping testu kao Siner, ali nije imala isti tretman

5 d

0
Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

Tenis

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

1 sedm

0
Надал: Не вјерујем да ће ме Алкараз звати

Tenis

Nadal: Ne vjerujem da će me Alkaraz zvati

1 sedm

0
Тениски великан одлази у пензију

Tenis

Teniski velikan odlazi u penziju

1 sedm

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Očekuju se promjene: Kako će avio-putovanja izgledati 2026. godine

15

59

Saobraćajni kolaps u Banjaluci: "Čovjek osijedi dok prođe"

15

49

Zbog zabrane telefona učenici ne znaju da gledaju na sat: Nisu znali šta pokazuje mala, a šta velika kazaljka

15

39

Nezakoniti dokazi oborili optužnicu tužilaštva!

15

38

Savjet ministara BiH usvojio odluku: Kanabis legalizovan u medicinske svrhe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner