Zastave na pola koplja: Danas je Dan žalosti u Republici Srpskoj

01.03.2026
U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti, u znak sjećanja na tragične događaje iz 1992. godine koji su doveli do izbijanja sukoba u bivšoj SR Bosni i Hercegovini.
Na ovaj dan, sve institucije Republike Srpske imaće zastave spuštene na pola koplja, a kulturne manifestacije će biti otkazane.
Sportski događaji će biti prilagođeni danu žalosti.
U dijelu FBiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH, jer je na taj dan prije 34 godine održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.
Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata Nikole Gardovića u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.
Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart Danom žalosti zbog tragičnih događaja koji su se desili tog datuma 1992. godine, a koji su bili povod za otpočinjanje tragičnog sukoba u BiH.
