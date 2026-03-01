Logo
Zastave na pola koplja: Danas je Dan žalosti u Republici Srpskoj

ATV

01.03.2026

07:37

Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti, u znak sjećanja na tragične događaje iz 1992. godine koji su doveli do izbijanja sukoba u bivšoj SR Bosni i Hercegovini.

Na ovaj dan, sve institucije Republike Srpske imaće zastave spuštene na pola koplja, a kulturne manifestacije će biti otkazane.

Sportski događaji će biti prilagođeni danu žalosti.

U dijelu FBiH sa većinskim bošnjačkim stanovništvom 1. mart se obilježava kao takozvani dan nezavisnosti BiH, jer je na taj dan prije 34 godine održan nelegalni referendum o nezavisnosti i otcjepljenju BiH od SFRJ.

Srbi u Republici Srpskoj 1. mart pamte po ubistvu srpskog svata Nikole Gardovića u Sarajevu, što je bio i okidač za početak ratnih sukoba.

Vlada Republike Srpske proglasila je 1. mart Danom žalosti zbog tragičnih događaja koji su se desili tog datuma 1992. godine, a koji su bili povod za otpočinjanje tragičnog sukoba u BiH.

