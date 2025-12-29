Nezamisliva tragedija: Influenserka izgubila i drugo dijete

Influenserka Melisa Mej Karlton suočila se sa nezamislivom porodičnom tragedijom nakon što je njena najmlađa kćerka Moli preminula na Božić, svega godinu nakon smrti njene starije sestre Abi.

Karlton je tužnu vijest podijelila sa pratiocima na Instagramu, navodeći da su se na božićno jutro ponovo ujedinile njene dvije kćerke.

- Slomljeni smo. U nevjerici. Zbunjeni i u šoku. Iscrpljeni smo i potreseni nakon dana ispunjenog traumom i bolom - napisala je Melisa u emotivnoj objavi.

Prema njenim riječima, jedina mala utjeha u ovom trenutku jeste saznanje koliko je Moli čeznula za sestrom Abi, koja je preminula u aprilu 2024. godine.

- Često me je pitala: ‘Mama, kada će se Isus vratiti da Abi može da siđe - podijelila je Karlton.

Dodala je i da joj je sin Hari rekao kako je Moli “dobila ono što je željela” – da ponovo bude sa sestrom.

Melisa i njen suprug Tom Karlton roditelji su i sina Harija i kćerke Lili. Iako nije navela Molinu tačnu dob, influenserka je objavila potresne fotografije iz bolnice, nastale u posljednjim trenucima provedenim uz kćerku.

U naknadnoj objavi, Melisa je pojasnila okolnosti Molinine smrti, nakon, kako je navela, brojnih nagađanja u javnosti. Porodica sumnja da je d‌jevojčica preminula usljed srčanog zastoja izazvanog genetskim srčanim oboljenjem.

- Vjerovali smo da su okolnosti bile najbolje moguće — Hitna pomoć je brzo stigla, a bolnica je bila na svega 15 minuta. Moguće je da je blaga bolest pokrenula srčani događaj. Njeno malo tijelo borilo se svom snagom, ali su nam ljekari rekli da ovakvi slučajevi u većini situacija nisu s dobrim ishodom - pojasnila je.

Ljekari, prema njenim riječima, sumnjaju da je Moli imala genetski srčani poremećaj i da je isti problem možda bio uzrok smrti njene sestre Abi.

Karlton je istakla da ove informacije dijeli kako bi pomogla drugim porodicama koje su se suočile sa sindromom iznenadne neočekivane smrti d‌jece, dodajući da nikada nije bila u potpunosti zadovoljna objašnjenjima koja je dobila nakon Abine smrti, koja je zvanično nastupila usljed sepse u devetoj godini života.

Porodica Karlton najavila je da će nastaviti sa dodatnim genetskim ispitivanjima u nadi da će dobiti više odgovora o uzroku ove dvostruke tragedije.