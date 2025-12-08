Logo
Large banner

Evo kako da se povežete na WiFi bez kucanja lozinke

Izvor:

Informer

08.12.2025

20:41

Komentari:

0
Ево како да се повежете на WiFi без куцања лозинке

Dani kada ste morali da pitate za šifru ili tražite papirić zalijepljen na ruteru polako odlaze u prošlost.

Zahvaljujući savremenim opcijama povezivanja, sada možete pristupiti WiFi mreži bez ikakvog kucanja lozinke.

Ove metode su jednostavne, praktične i podržane na većini modernih uređaja i rutera. Ne zahtijevaju tehničko znanje, a povezuju vas na mrežu brže nego što možete reći „Koja je lozinka za WiFi?“

Вожња, телефон

Nauka i tehnologija

Android dobija znatno brži Wi-Fi

QR kod: Brza konekcija jednim skeniranjem

Najefikasniji način da se povežete na WiFi bez šifre jeste putem QR koda. Većina novijih rutera ima ovaj kod već odštampan na kućištu, najčešće s donje strane uređaja. Dovoljno je da kameru telefona uperite ka kodu i potvrda za povezivanje će se automatski pojaviti na ekranu.

Ova metoda funkcioniše bez greške, pod uslovom da QR kod sadrži tačne podatke. Ako je vlasnik rutera u međuvremenu promijenio lozinku, a kod nije ažuriran, veza neće biti moguća, pa je važno provjeriti da li su podaci aktuelni.

Dijeljenje mreže sa drugog telefona

Ako se nalazite u prostoriji s nekim ko je već povezan na željenu mrežu, postoji još jednostavniji način za pristup. Na Android telefonima moguće je generisati QR kod direktno iz podešavanja WiFi mreže, bez potrebe za dodatnim aplikacijama.

Гугл

Nauka i tehnologija

Jeste li vid‌jeli ovu poruku na Guglu? Internet više nije isti!

Kada korisnik klikne na mrežu u podešavanjima i izabere opciju „Dijeli“, pojaviće se QR kod koji vi možete skenirati sa svog telefona. Povezivanje traje svega nekoliko sekundi i funkcioniše bez potrebe za lozinkom ili dodatnim koracima.

WPS dugme: Stariji trik koji još uvijek radi

Mnogi ruteri proizvedeni poslije 2007. godine imaju fizičko WPS dugme, koje omogućava automatsko povezivanje uređaja bez šifre. Ova opcija je i dalje dostupna na brojnim modelima, iako se u novije vrijeme rjeđe viđa na najnovijim ruterima.

Da biste koristili ovu opciju, potrebno je da na telefonu uđete u napredna WiFi podešavanja i izaberete WPS konekciju. Potom pritisnite dugme na ruteru i u roku od nekoliko sekundi telefon će se automatski povezati na mrežu.

Šta raditi kada ove metode ne funkcionišu?

Postoje situacije kada nijedna od navedenih opcija nije dostupna. Na primjer, ako je ruter star i nema QR kod niti WPS dugme, ili ako koristite iPhone koji ne podržava dijeljenje mreže putem QR koda, moraćete ipak da tražite lozinku.

U takvim slučajevima preporučuje se da lozinku sačuvate u bezbjednoj aplikaciji za upravljanje šiframa kako je ne biste tražili svaki put. Ipak, u većini savremenih domaćinstava i kancelarija, bar jedna od navedenih metoda biće vam dostupna i značajno će olakšati povezivanje, prenosi Informer.

Podijeli:

Tag:

internet

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Син најбогатијег човјека у Кини згрозио интернет: Тјелохранитељ га храни у кафићу

Scena

Sin najbogatijeg čovjeka u Kini zgrozio internet: Tjelohranitelj ga hrani u kafiću

6 d

0
Оксфорд прогласио ријеч године: Нови термин који показује моћ интернетског садржаја

Zanimljivosti

Oksford proglasio riječ godine: Novi termin koji pokazuje moć internetskog sadržaja

1 sedm

0
Због једне грешке остао без 300 евра на рачуну: Ево како да не постанете жртва интернет преваре

Region

Zbog jedne greške ostao bez 300 evra na računu: Evo kako da ne postanete žrtva internet prevare

1 sedm

0
Јесте ли вид‌јели ову поруку на Гуглу? Интернет више није исти!

Nauka i tehnologija

Jeste li vid‌jeli ovu poruku na Guglu? Internet više nije isti!

1 sedm

0

Više iz rubrike

Археолози открили остатке брода из доба древног Египта код Александрије

Nauka i tehnologija

Arheolozi otkrili ostatke broda iz doba drevnog Egipta kod Aleksandrije

5 h

0
računar, haker, tehnologija

Nauka i tehnologija

Korisnici upozoreni na sajber prijetnje

12 h

0
Први АИ фитнес асистент који тренира

Nauka i tehnologija

Prvi AI fitnes asistent koji trenira

12 h

0
Doktor, mikroskop

Nauka i tehnologija

Otkriće koje mijenja shvatanje granica života: Pronađena vatrena ameba

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

20

Pronađena olupina raskošnog broda iz drevnog Egipta

21

19

Lidl završio megacentar u BiH: Počinje odbrojavanje do otvaranja prodavnica

21

16

5 horoskopskih znakova koji hronično kasne

21

12

Ovo je idealna večera za mršavljenje, zbog nje crijeva rade kao sat

21

10

Dubai slavio u Laktašima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner