Zbog jedne greške ostao bez 300 evra na računu: Evo kako da ne postanete žrtva internet prevare

30.11.2025

13:56

Pokušaj prodaje friteze na vruć vazduh putem interneta pretvorio se u noćnu moru za 52-godišnjeg Osječanina koji je postao žrtva internet prevare i ostao bez 300 evra.

Prevarant se predstavio kao kupac

Muškarac je oglasio prodaju svog kućnog aparata na internetu, a nedugo zatim mu se putem telefona javila nepoznata osoba zainteresovana za kupovinu.

Nakon kratkog dogovora, lažni kupac poslao mu je i link mejlom, tvrdeći da je potreban za završetak transakcije. Osječanin je, ne sumnjajući u loše namjere, otvorio link i unio sve tražene podatke sa bankovne kartice svoga sina.

Gotovo trenutno, sa bankovnog računa skinut je iznos od 300 evra. Iz policije su poručili da tragaju za počiniocem, piše Indeks.

Svijet

Njemačka: 18 uhapšenih zbog onlajn prevare i pranja novca

Savjeti MUP-a

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije još ranije je upozorilo građane da prilikom onlajn kupovine pokažu pojačan oprez kako ne bi postali žrtve internet prevara, naglašavajući da je provjera veb adrese ključni prvi korak.

Iz MUP-a savjetuju da se nikada ne vrše plaćanja na stranicama kojima se pristupa putem sumnjivih linkova dobijenih u mejlovima ili preko društvenih mreža, već da se uvijek provjeri da li je komunikacija sa sajtom zaštićena obaveznim HTTPS i SSL protokolima. Takođe, nadležni strogo upozoravaju da se osjetljivi podaci o platnoj kartici nikada ne šalju putem elektronske pošte niti bilo kojim drugim kanalom direktne komunikacije.

Posebnu pažnju treba obratiti na neuobičajene zahtjeve trgovaca, poput traženja fotografija kartice; ukoliko neko zahtjeva da slikate prednju i zadnju stranu kartice i pošaljete tu sliku, iz policije ističu da to nikako ne treba činiti jer je gotovo sigurno riječ o pokušaju krađe novca.

Hronika

I to je moguće: Onlajn kupovinom prevario prodavca za 1.000 KM

Građanima se savjetuje da provjeru sigurnosti plaćanja vrše tražeći verifikaciju kompanija Visa ili MasterCard na samoj veb stranici, ali i da zadrže dozu skepticizma prema ponudama. Kako navode u MUP-u, kada naiđete na nešto što deluje “mnogo dobro da bi bilo realno”, potrebno je više puta razmisliti prije nego što se odlučite na kupovinu.

