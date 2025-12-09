Logo
Large banner

Muškarac uhapšen zbog krađe goriva

Izvor:

ATV

09.12.2025

10:09

Komentari:

0
Мушкарац ухапшен због крађе горива

Policijski službenici Policijske stanice Gacko lišili su slobode lice inicijala O.M. zbog postojanja osnova sumnje da je ukrao više kanistera goriva.

U vozilu kojim je upravljalo lice inicijala O.M. pronađeno je više kanistera sa tečnošću koja svojim karakteristikama asocira na dizel gorivo.

Prema nezvaničnim saznanjima ATV-a, riječ je o Obradu M., koji je ranije bio osumnjičen u akciji "Dizel" i navodno je ostao bez posla u RiTE Gacko.

Полиција потрага

Hronika

Stravična nesreća u Derventi: Stradao muškarac

Kako se navodi, u ovoj krađi je iz servise uzeto 45 kanistera po 25 litara. O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

Policijski službenici nastavljaju dalji rad na ovom slučaju.

Podijeli:

Tagovi:

gorivo

Krađa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите

Zdravlje

Domaća namirnica koja čisti pluća i jača imunitet: Evo kako da je koristite

58 min

0
полиција

Hronika

Stravična nesreća u Derventi: Stradao muškarac

1 h

0
Дјевојка преминула након вађења умњака: Мјесец дана се борила за живот

Srbija

Djevojka preminula nakon vađenja umnjaka: Mjesec dana se borila za život

1 h

0
Сијарто: Русија и Мађарска се морају супротставити притисцима споља

Svijet

Sijarto: Rusija i Mađarska se moraju suprotstaviti pritiscima spolja

1 h

0

Više iz rubrike

полиција

Hronika

Stravična nesreća u Derventi: Stradao muškarac

1 h

0
Полиција ухватила двојицу да илегално пецају

Hronika

Policija uhvatila dvojicu da ilegalno pecaju

1 h

0
ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"

Hronika

VIDEO Incident kod Kiseljaka: "Mještani nasrnuli na goste jer su muslimani i liče na Arape"

12 h

1
BMW украден на Илиџи, власник нуди награду од 10.000 КМ за информације

Hronika

Vlasnik daje 10.000 KM za informaciju o ovom BMW-u: Ukraden ispred porodične kuće

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

10

49

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

10

48

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

10

40

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

10

38

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner