Muškarac uhapšen zbog krađe goriva

Izvor:
ATV
09.12.2025
10:09
Komentari:0
Policijski službenici Policijske stanice Gacko lišili su slobode lice inicijala O.M. zbog postojanja osnova sumnje da je ukrao više kanistera goriva.
U vozilu kojim je upravljalo lice inicijala O.M. pronađeno je više kanistera sa tečnošću koja svojim karakteristikama asocira na dizel gorivo.
Prema nezvaničnim saznanjima ATV-a, riječ je o Obradu M., koji je ranije bio osumnjičen u akciji "Dizel" i navodno je ostao bez posla u RiTE Gacko.
Hronika
Stravična nesreća u Derventi: Stradao muškarac
Kako se navodi, u ovoj krađi je iz servise uzeto 45 kanistera po 25 litara. O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.
Policijski službenici nastavljaju dalji rad na ovom slučaju.
Zdravlje
58 min0
Hronika
1 h0
Srbija
1 h0
Svijet
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
12 h1
Hronika
15 h0
Najnovije
Najčitanije
10
51
10
49
10
48
10
40
10
38
Trenutno na programu