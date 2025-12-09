Muškarac uhapšen zbog krađe goriva

Policijski službenici Policijske stanice Gacko lišili su slobode lice inicijala O.M. zbog postojanja osnova sumnje da je ukrao više kanistera goriva.

U vozilu kojim je upravljalo lice inicijala O.M. pronađeno je više kanistera sa tečnošću koja svojim karakteristikama asocira na dizel gorivo.

Prema nezvaničnim saznanjima ATV-a, riječ je o Obradu M., koji je ranije bio osumnjičen u akciji "Dizel" i navodno je ostao bez posla u RiTE Gacko.

Kako se navodi, u ovoj krađi je iz servise uzeto 45 kanistera po 25 litara. O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

Policijski službenici nastavljaju dalji rad na ovom slučaju.