Logo
Large banner

Stravična nesreća u Derventi: Stradao muškarac

Izvor:

ATV

09.12.2025

09:57

Komentari:

0
полиција
Foto: ATV

Muškarac iz Dervente čiji su inicijali N.P. smrtno je stradao nakon što je upravljajući "pasatom" sletio sa puta na području ovog grada, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Saobraćajna nesreća prijavljena je Policijskoj stanici Derventa jutros u 6.50 časova.

Зубар

Srbija

Djevojka preminula nakon vađenja umnjaka: Mjesec dana se borila za život

Derventska policija izvršila je uviđaj.

Podijeli:

Tag:

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјевојка преминула након вађења умњака: Мјесец дана се борила за живот

Srbija

Djevojka preminula nakon vađenja umnjaka: Mjesec dana se borila za život

1 h

0
Сијарто: Русија и Мађарска се морају супротставити притисцима споља

Svijet

Sijarto: Rusija i Mađarska se moraju suprotstaviti pritiscima spolja

1 h

0
Ruska zastava

Svijet

Spoljno obavještajna služba Rusije: Kijev i EU spremili plan za još jednu krađu

1 h

0
Гогановић: Дијалогом и међусобним уважавањем могуће ријешити већину проблема

Republika Srpska

Goganović: Dijalogom i međusobnim uvažavanjem moguće riješiti većinu problema

1 h

1

Više iz rubrike

Полиција ухватила двојицу да илегално пецају

Hronika

Policija uhvatila dvojicu da ilegalno pecaju

1 h

0
ВИДЕО Инцидент код Кисељака: "Мјештани насрнули на госте јер су муслимани и личе на Арапе"

Hronika

VIDEO Incident kod Kiseljaka: "Mještani nasrnuli na goste jer su muslimani i liče na Arape"

12 h

1
BMW украден на Илиџи, власник нуди награду од 10.000 КМ за информације

Hronika

Vlasnik daje 10.000 KM za informaciju o ovom BMW-u: Ukraden ispred porodične kuće

15 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Jedna osoba povrijeđena u sudaru kamiona i automobila kod Zenice

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Teška nesreća u BiH, povrijeđene četiri osobe

10

49

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

10

48

Slovenija izručila Hrvatskoj osumnjičenog za ubistvo u Međimurju

10

40

Evo zašto zimi ne treba otvarati prozore između 8 i 10 časova

10

38

Laktašanin uhapšen zbog napada na ženu i ozbiljnih prijetnji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner