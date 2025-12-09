Stravična nesreća u Derventi: Stradao muškarac

Izvor:
ATV
09.12.2025
09:57
Komentari:0
Muškarac iz Dervente čiji su inicijali N.P. smrtno je stradao nakon što je upravljajući "pasatom" sletio sa puta na području ovog grada, saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.
Saobraćajna nesreća prijavljena je Policijskoj stanici Derventa jutros u 6.50 časova.
Srbija
Djevojka preminula nakon vađenja umnjaka: Mjesec dana se borila za život
Derventska policija izvršila je uviđaj.
Srbija
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Hronika
1 h0
Hronika
12 h1
Hronika
15 h0
Hronika
18 h0
Najnovije
Najčitanije
10
51
10
49
10
48
10
40
10
38
Trenutno na programu