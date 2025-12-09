Nesreća u Bileći: Jedna osoba povrijeđena

Izvor:
U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila u Bileći jedno lice je lakše povrijeđeno, potvrđeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.
"Policijski službenici Policijske stanice Bileća su u mjestu Jezerine izvršili uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali teretno vozilo Kania, kojim je upravljalo lice inicijala M.F. i putničko vozilo Pasat, kojim je upravljalo M.T.", saopšteno je iz PU Trebinje.
U nezgodi je vozač Pasata zadobio lakše tjelesne povrede, dok je na vozilima nastupila materijalna šteta, dodali su iz PU Trebinje.
Na toj dionici puta saobraćaj se odvijao jednom trakom.
