Nesreća u Bileći: Jedna osoba povrijeđena

ATV

09.12.2025

10:15

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila u Bileći jedno lice je lakše povrijeđeno, potvrđeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.

"Policijski službenici Policijske stanice Bileća su u mjestu Jezerine izvršili uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali teretno vozilo Kania, kojim je upravljalo lice inicijala M.F. i putničko vozilo Pasat, kojim je upravljalo M.T.", saopšteno je iz PU Trebinje.

fzo fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

FZO: Novac od kazni za pušenje usmjeriti u zdravstvo

U nezgodi je vozač Pasata zadobio lakše tjelesne povrede, dok je na vozilima nastupila materijalna šteta, dodali su iz PU Trebinje.

Na toj dionici puta saobraćaj se odvijao jednom trakom.

Bileća

Saobraćajna nesreća

