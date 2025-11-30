Logo
Pljačka u Tesliću! Naoružan ukrao novac pa bježao za Banjaluku

ATV

30.11.2025

12:31

Пљачка у Теслићу! Наоружан украо новац па бјежао за Бањалуку
Foto: ATV

Zajedničkim radom dobojske i banjalučke policije uhapšeni su A.S. iz Doboja i J.B. iz Broda koji se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Razbojništvo“.

Kako saznajemo, policiji u Tesliću 29.11.2025. godine, prijavljeno je da nepoznata osoba prijeteći pištoljem ukrala novac od radnika apoteke nakon čega se sa još jednom osobom taksijem zaputila u Banjaluku.

"Na području opštine Kotor Varoš je izvršeno zaustavljanje taksi vozila, a lica inicijala A.S. iz Doboja i J.B. iz Broda su lišena slobode i predata policijskim službenicima Policijske stanice Teslić na dalje postupanje", navedeno je u saopštenju.

O svemu navedenom, obavješteno je Okružno javno tužilaštvo u Doboju i u toku je kriminalistička obrada

Teslić

policija

Banjaluka

