Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

Stabilna i dogovorom uređena BiH u kojoj se glas svakog naroda jednako čuje, jedini je put da ova zemlja krene naprijed, istakla je vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

- Republika Srpska ostaje posvećena tom putu, jer jedino takva BiH može biti dom za sve koji u njoj žive - poručila je Trišić Babić u autorskom tekstu za Srnu povodom 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

Autorski tekst vršioca dužnosti predsjednika Republike Ane Trišić Babić za Srnu prenosimo u cijelosti:

Danas smo privilegovani da proslavljamo mir i 30 godina od uspostavljanja okvirnog Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Ovaj dokument predstavlja najveće državotvorno dostignuće srpskog naroda u 20. vijeku, koji je odbranio svoje pravo da živi ravnopravno sa drugim konstitutivnim narodima i da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti na ovim prostorima.

Pored toga, ovaj dokument je možda i najveće diplomatsko dostignuće Sjedinjenih Američkih Država i čitave međunarodne zajednice, koje su svojim političkim angažmanom demonstrirale jačinu i neophodnost političkog kompromisa na zapadnom Balkanu.

Dejton je testament da je politički suživot na prostoru BiH moguć jedino uz poštovanje ovog sporazuma i njegovog svakog slova koje je zaustavilo tragične ratne sukobe devedesetih godina prošlog vijeka.

Činjenica da Republika Srpska nastavlja odano da proslavlja ovaj događaj uzastopno 30 godina, uprkos drugačijim stavovima političkog Sarajeva, jasan je indikator političke predanosti srpskog naroda da se održi mir i stabilnost u BiH.

To je dokaz da Srbi nisu agresori, već da su branili svoje istorijsko pravo na političku autonomiju u BiH. U istoriju BiH utkano je nasljeđe i srpskog naroda.

Dakle, odbranom Dejtona, Srbi brane i istorijsko nasljeđe BiH, kao i kulturno bogatstvo evropske judeo-hrišćanske civilizacije.

Iako su u prošlosti bivši visoki predstavnici na čelu OHR-a ovaj dokument mijenjali i nadopunjavali po svojoj volji, ignorišući opseg svog mandata koji je definisan u Dejtonu, Srbi su ostali dosljedni svakom slovu i pokazali su spremnost da kroz politički dogovor, bez nametanja i bez jednostranih rješenja, odbrane mir i stabilnost u BiH.

Danas je važno jasno reći: izazovi pred nama ne mogu se rješavati starim metodama, niti ponavljanjem grešaka koje su nas decenijama udaljavale od povjerenja i političkog dijaloga.

Da se istorija u BiH ne bi ponovo rimovala, neophodno je politički odstraniti sve aktere koji rade na podrivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao jedinog pravog garanta mira i stabilnosti.

Tu se u prvom redu nalazi OHR i funkcija visokog predstavnika, koji se u posljednjih 30 godina pretvorio u stranog upravnika koji je čitavu BiH udaljio od demokratskih principa i gurnuo je u naručje autokratije.

Ovim je direktno narušeno međunarodno pravo, a politička stabilnost u BiH ugrožena.

Republika Srpska može sa ponosom i uzdignute glave da pogleda istinu u oči, jer je svojim postojanjem i odbranom političke autonomije svih konstitutivnih naroda branila međunarodno pravo.

Dejton nije samo kamen temeljac na kojem je izgrađena moderna BiH, već i politički putokaz za sve narode sa ovih prostora. Od suštinske je važnosti za sve konstitutivne narode u BiH da se sada, u periodu geopolitičkih nestabilnosti, vjerno pridržavamo svakog slova dokumenta koji je omogućio mir i stabilnost.

Isto tako, danas je podjednako važno razumjeti da Dejton ne znači zatvorenost, niti odbijanje promjena. Naprotiv, on je okvir stabilnosti koji omogućava da se razgovara o modernizaciji, ekonomskom razvoju, evropskom putu i boljem životu građana, ali isključivo kroz dogovor legitimnih političkih predstavnika, a ne kroz nametanja.

U tom smislu, ohrabruju poruke koje posljednjih mjeseci dolaze iz dijela američke administracije, poruke koje pozivaju na jačanje dijaloga, smirivanje tenzija i povratak političkom realizmu. One pokazuju da postoji prostor da se odnosi grade na međusobnom uvažavanju, a ne na pritiscima.

Dejton je jedina garancija svijetloj budućnosti BiH, ali i garant političke autonomije Republike Srpske. A stabilna i dogovorom uređena BiH u kojoj se glas svakog naroda jednako čuje, jedini je put da ova zemlja krene naprijed. Republika Srpska ostaje posvećena tom putu, jer jedino takva BiH može biti dom za sve koji u njoj žive.

Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum, dogovoren je 21. novembra 1995. godine u vazduhoplovnoj bazi Rajt-Paterson kod Dejtona u američkoj državi Ohajo, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu.

U godinama nakon potpisivanja, pod pritiskom OHR-a i Ustavnog suda BiH, Republici Srpskoj oduzet je veliki broj nadležnosti i prenesen na nivo BiH.