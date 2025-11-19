Đoković zaigrao sirtaki sa slavnim grčkim pjevačem

Naš teniser Novak Đoković i trenutno najpoznatiji grčki pjevač mlađe generacije Konstantinosa Argirosa zajedno su zaigrali sirtaki.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji izaziva puno pozitivnih emocija.

Naš teniser Novak Đoković zaigrao je sirtaki sa grčkim pjevačem Konstantinosom Argirosom u jednom klubu u Atini.

Na Instagram profilu Nikana.gr su uz video napisali kako se na snimku nalaze trenutno dvije omiljene ličnosti u Srbiji i Grčkoj zajedno - Đoković i Argiros.

"Nole izaziva oduševljenje gdje god da se pojavi, a izgleda da mu je Grčka odlično legla", piše kraj videa.

U drugom dijelu videa vidi se kako je tokom veselja puštena i pjesma Sinana Sakića kada je Nole izašao na podijum i opet se veselio sa slavnim grčkim pjevačem, prenosi N1.

Argiros je trenutno najpoznatiji pjevač među mlađom generacijom, a u oktrobru je održao koncert u Beogradu. Nastupao je i u Rojal Albert Holu u Londonu.