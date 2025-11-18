Logo
Novak Đoković na meti kritika zbog kačketa

Izvor:

Žena Blic

18.11.2025

15:30

Komentari:

0
Новак Ђоковић на мети критика због качкета
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Šta god da uradi, on je u centru pažnje. Novak Đoković samo stavi novi kačket, napiše riječ od četiri slova na njemu i već je medijska atrakcija.

Novak Đoković trenutno igra golf u Atini, gdje već određeni period i živi - i to u velelepnoj vili sa privatnom saunom!

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Zanimljivosti

Da li se za Aranđelovdan sprema slavsko žito?

Društvo mu pravi najmlađi brat Đorđe, a naš teniser očigledno želi da se odmori od reketa, takmičarskih mečeva i turnira nakon što je nedavno podigao pehar upravo u glavnom gradu Grčke.

Prije golfa - provod sa Anom Ivanović

Zna da mu je u 38. godini neophodno da između važnih takmičenja malo duže puni baterije - i to na različite načine.

Prvo je slavio - i to sa Anom Ivanović u jednom restoranu u Beogradu - što je razgalilo srca brojnih navijača naših najboljih tenisera u muškoj i ženskoj konkurenciji ikada, s obzirom na to da više od decenije nismo imali priliku da ih vidimo zajedno jer, prema navodima, Ana i Nole nisu razgovarali zbog Marka Stilitana.

Nakon izlaska i provoda u srpsku muziku, riješio je da se vrati u Atinu i opusti na malo drugačiji način - uz golf i rekreativno bavljenje sportom.

sudska policija

Hronika

Rođenog sina iskoristio za dilovanje marihuane, osuđen na tri godine zatvora

Old mani stil - klasična bijela polo majica, teget šorts i patike - bio je upotpunjen kačketom koji je uspio da zasjeni sve ostale odjevne komade.

Novak je "sila"

Nije posredi bilo ništa posebno, niti neobično, ali natpis je uspio da uzburka emocije Balkanaca. Preko "čela" pisalo mu je "sila" - i dok su ga jedni na mrežama prozvali da je "narcis", drugi su smatrali da je savršeno opisao sebe.

"Treba čovjek da vrednuje sebe, pogotovo kad neće drugi", "Čovjek je sila i to najveća. Nema mu ravnog", "Dobro je ponekad odati sebi priznanje i podsjetiti i druge na uspjehe", delić je komentara.

Inače, Novak je odlučio da završi sezonu, a sljedeći put na terenu ćemo ga vidjeti u Melburnu. Nadamo se sa peharom u ruci.

Novak Đoković

