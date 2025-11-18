Logo
Crna Gora mora da isplati 6.000 evra pravoslavnom svešteniku zbog klevete

Izvor:

SRNA

18.11.2025

15:13

Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Država Crna Gora dužna je da isplati svešteniku Srpske pravoslavne crkve Miajlu Backoviću 6.000 evra odštete zbog povrede časti, ugleda i dostojanstva, odnosno klevete kojoj je bio izložen u tekstovima objavljenim na portalu "Udar.me" uoči parlamentarnih izbora 2020. godine.

Osnovni sud u Kotoru usvojio je tužbenih zahtjev sveštenika Backovića iz Tivta protiv države Crne Gore i Ministarstva kulture i medija.

Жељко Митровић

Scena

Svi poludjeli za Mitrovićevom Milunkom, a uopšte nije žena

Sud je utvrdio da su objavljeni sadržaji na portalu "Udar.me" povrijedili čast, ugled, dostojanstvo i psihički integritet Backovića i da nisu bili zasnovan na provjerenim činjenicama.

Portal "Udar.me" je uoči izbora 2020. godine optuživao političare, bivše vojne i policijske funkcionere, sveštenike i novinare da su saradnici raznih službi.

Ovaj portal bio je nepoznatog vlasništva, bez jasno definisanog urednika i impresuma.

Bolnica

Zdravlje

Visoko zarazni virus odnosi živote: Preminule tri osobe

Zbog objava na ovom portalu, podneseno je više od 20 tužbi države Crne Gore zbog povrede prava ličnosti, prava na integritet, čast, ugled i dostojanstvo.

