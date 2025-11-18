Crna Gora mora da isplati 6.000 evra pravoslavnom svešteniku zbog klevete

Država Crna Gora dužna je da isplati svešteniku Srpske pravoslavne crkve Miajlu Backoviću 6.000 evra odštete zbog povrede časti, ugleda i dostojanstva, odnosno klevete kojoj je bio izložen u tekstovima objavljenim na portalu "Udar.me" uoči parlamentarnih izbora 2020. godine.

Osnovni sud u Kotoru usvojio je tužbenih zahtjev sveštenika Backovića iz Tivta protiv države Crne Gore i Ministarstva kulture i medija.

Sud je utvrdio da su objavljeni sadržaji na portalu "Udar.me" povrijedili čast, ugled, dostojanstvo i psihički integritet Backovića i da nisu bili zasnovan na provjerenim činjenicama.

Portal "Udar.me" je uoči izbora 2020. godine optuživao političare, bivše vojne i policijske funkcionere, sveštenike i novinare da su saradnici raznih službi.

Ovaj portal bio je nepoznatog vlasništva, bez jasno definisanog urednika i impresuma.

Zbog objava na ovom portalu, podneseno je više od 20 tužbi države Crne Gore zbog povrede prava ličnosti, prava na integritet, čast, ugled i dostojanstvo.