Crna Gora mora da isplati 6.000 evra pravoslavnom svešteniku zbog klevete

Izvor:
SRNA
18.11.2025
15:13

Država Crna Gora dužna je da isplati svešteniku Srpske pravoslavne crkve Miajlu Backoviću 6.000 evra odštete zbog povrede časti, ugleda i dostojanstva, odnosno klevete kojoj je bio izložen u tekstovima objavljenim na portalu "Udar.me" uoči parlamentarnih izbora 2020. godine.
Osnovni sud u Kotoru usvojio je tužbenih zahtjev sveštenika Backovića iz Tivta protiv države Crne Gore i Ministarstva kulture i medija.
Sud je utvrdio da su objavljeni sadržaji na portalu "Udar.me" povrijedili čast, ugled, dostojanstvo i psihički integritet Backovića i da nisu bili zasnovan na provjerenim činjenicama.
Portal "Udar.me" je uoči izbora 2020. godine optuživao političare, bivše vojne i policijske funkcionere, sveštenike i novinare da su saradnici raznih službi.
Ovaj portal bio je nepoznatog vlasništva, bez jasno definisanog urednika i impresuma.
Zbog objava na ovom portalu, podneseno je više od 20 tužbi države Crne Gore zbog povrede prava ličnosti, prava na integritet, čast, ugled i dostojanstvo.
