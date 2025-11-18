Logo
Large banner

Veljko Paunović naplatio otkaz: Milionska suma u pitanju

Izvor:

Agencije

18.11.2025

14:40

Komentari:

0
Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању
Foto: Tanjug / AP

Veljko Paunović i fudbalski klub Ovijedo postigli su sporazum o raskidu ugovora, prema kojem će selektoru Srbije i njegovim saradnicima pripasti suma od 1.700.000 evra.

Kako navode španski mediji, tamošnji prvoligaš u narednom periodu isplatiće pomenuti iznos srpskom treneru i njegovim pomoćnicima, koji su sa Ovijedom imali ugovore do kraja tekuće godine.

Podsjetimo, Paunović je u oktobru dobio otkaz u klubu koji je uveo iz Segunde u Primeru, pa će na taj način dvije strane izbeći odlazak na sud.

Kako se navodi, pregovori dvije strane urodili su plodom, pošto su Paunović i njegovi saradnici pokazali izuzetno korektan stav. Pristali su na umanjenje finansijskih zahtjeva u odnosu na iznos koji je stajao u ugovoru i našli su se na 1.700.000 evra.

Veljko Paunović je u ponedjeljak veče porukom na društvenim mrežama nagovijestio da bi i u budućnosti mogao da predvodi reprezentaciju Srbije, o čemu je bilo mnogo priče u nedjelju veče poslije pobjede našeg nacionalnog tima protiv Letonije u Leskovcu (2:1).

"Oduvijek mi je bila čast i obaveza da se odazovem pozivu naše reprezentacije. Zahvaljujem se FSS na ukazanom povjerenju, igračima na odnosu i publici koja me je predivno prihvatila.. Fudbal me je ponovo odveo tamo gdje sam mu potreban i odakle je sve počelo. Vidimo se ponovo uskoro", objavio je Paunović na društvenim mrežama.

Paunovićevi saradnici u Ovijedu, koje je doveo i u reprezentaciju Srbije su Portugalac Nuno Gomeš, Južnoafrikanac Kvinton Forčun, te Argentinac Klaudio Arzeno.

Podijeli:

Tag:

Veljko Paunović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јуве спрема план без Влаховића

Fudbal

Juve sprema plan bez Vlahovića

6 h

0
Пикси је требало да остане селектор Србије?!

Fudbal

Piksi je trebalo da ostane selektor Srbije?!

7 h

1
Бомба! Европски гигант кренуо по Влаховића

Fudbal

Bomba! Evropski gigant krenuo po Vlahovića

1 d

0
Румунски коментатор: Кад дођеш у БиХ, једва чекаш да одеш

Fudbal

Rumunski komentator: Kad dođeš u BiH, jedva čekaš da odeš

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

27

Dodik: Karan - ustavobranitelj Srpske i garant stabilnosti

17

18

Monstrum primoravao djevojčicu (5) na bludne radnje

17

16

Karan: Narod prije tri godine izabrao "narodnog predsjednika"

17

11

Svaki horoskopski znak ima skriveni strah, saznajte koji je vaš

17

07

Slučaj Ana Volš: Mogući motivi ubistva, neki su posebno jezivi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner