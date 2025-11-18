Veljko Paunović naplatio otkaz: Milionska suma u pitanju

Veljko Paunović i fudbalski klub Ovijedo postigli su sporazum o raskidu ugovora, prema kojem će selektoru Srbije i njegovim saradnicima pripasti suma od 1.700.000 evra.

Kako navode španski mediji, tamošnji prvoligaš u narednom periodu isplatiće pomenuti iznos srpskom treneru i njegovim pomoćnicima, koji su sa Ovijedom imali ugovore do kraja tekuće godine.

Podsjetimo, Paunović je u oktobru dobio otkaz u klubu koji je uveo iz Segunde u Primeru, pa će na taj način dvije strane izbeći odlazak na sud.

Kako se navodi, pregovori dvije strane urodili su plodom, pošto su Paunović i njegovi saradnici pokazali izuzetno korektan stav. Pristali su na umanjenje finansijskih zahtjeva u odnosu na iznos koji je stajao u ugovoru i našli su se na 1.700.000 evra.

Veljko Paunović je u ponedjeljak veče porukom na društvenim mrežama nagovijestio da bi i u budućnosti mogao da predvodi reprezentaciju Srbije, o čemu je bilo mnogo priče u nedjelju veče poslije pobjede našeg nacionalnog tima protiv Letonije u Leskovcu (2:1).

"Oduvijek mi je bila čast i obaveza da se odazovem pozivu naše reprezentacije. Zahvaljujem se FSS na ukazanom povjerenju, igračima na odnosu i publici koja me je predivno prihvatila.. Fudbal me je ponovo odveo tamo gdje sam mu potreban i odakle je sve počelo. Vidimo se ponovo uskoro", objavio je Paunović na društvenim mrežama.

Paunovićevi saradnici u Ovijedu, koje je doveo i u reprezentaciju Srbije su Portugalac Nuno Gomeš, Južnoafrikanac Kvinton Forčun, te Argentinac Klaudio Arzeno.