Dodik: Cerićev poziv Bošnjacima da "naseljavaju Srpsku" pokušaj realizacije ratnih ciljeva o unitarnoj BiH

Poziv bivšeg vjerskog poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića da se muslimani "naseljavaju u Republiku Srpsku" nije bezazlena poruka ni vjerski apel, već otvorena politička poruka sa jasnim ciljem - mijenjanja identiteta Republike Srpske i potkopavanje njene ustavne i istorijske uloge, upozorio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Republika Srpska nije ničija kolonija, niti prostor za tuđe političke projekte. Ona je rezultat volje ugroženog srpskog naroda u tadašnjoj BiH i međunarodno priznata ustavna kategorija. Svaki pokušaj da se ona predstavi kao "pogodan" prostor za nečije ideološke ili nacionalne ambicije predstavlja direktan udar na mir, stabilnost i međunacionalne odnose - ukazao je Dodik u izjavi za Srnu.

Lider SNSD-a rekao je da je posebno opasno kada ovakve poruke dolaze od vjerskih zvaničnika koji bi, umjesto političkog huškanja, trebalo da doprinose smirivanju tenzija i poštovanju postojećeg dejtonskog poretka.

- Demografski inžinjering nikada nije donio dobro ovom prostoru, a istorija Balkana nas je tome više puta naučila i to na veoma težak i mučan način. Republika Srpska poštuje slobodu kretanja, ali neće prećutno posmatrati pokušaje političkog i ideološkog preoblikovanja pod plaštom navodnog "suživota", koji je za muslimane bio nemoguć 90-ih godina, kada su protjerivali Srbe i Hrvate sa željom da BiH bude muslimanska po šerijatskim pravilima - naglasio je Dodik.

On je dodao da se s toga postavlja logično pitanje odakle sad ta potreba za navodnim "suživotom" i to samo na teritoriji Republike Srpske.

"Nakon što su ubijali i protjerivali Srbe, sada bi da 'naseljavaju Srpsku'. Ova poruka je moralno dno i politička provokacija, jer efendija Cerić svjesno preskače krvavu istinu: Srbi su sa tih prostora ubijani, protjerivani i etnički očišćeni, njihove kuće spaljene, crkve srušene, grobovi skrnavljeni.

Srbi u FBiH su svedeni na nivo statističke greške i sada, bez trunke kajanja ili odgovornosti, dolazi poziv da se Republika Srpska tretira kao slobodna meta za novo političko i demografsko osvajanje. To nije suživot. To je drskost bez presedana", konstatovao je Dodik.

On je rekao da Cerićev poziv nije vjerski, već politički i opasan, te da Republika Srpska nije prostor za demografske eksperimente, već ustavna i istorijska činjenica sa kojom se neće igrati kako ko hoće i pokušavati da ratne ciljeve realizuje u miru.

- Republika Srpska nije nastala slučajno, iz hira, niti je prazna teritorija koju neko može popunjavati po ideološkim i nacionalnim planovima Sarajeva. Ona je nastala kao odgovor na progon, ubijanja i pokušaj zatiranja srpskog naroda zapadno od Drine. Nastala je kao odgovor na zločine i prijetnje koje danas Cerić bezočno prećutkuje. To što se danas traži da Srbi zaborave svoje najmilije, prognane i spaljena ognjišta da bi ponovo sa muslimanima bili komšije govori više o onima koji to traže nego o Republici Srpskoj. Više puta kroz istoriju imali smo veoma loša iskustva sa komšijama, kako sa njihovim precima, tako i potomcima - naglasio je Dodik.

On je rekao da Cerićev poziv nije slučajan – to je dio dugog projekta da se Republika Srpska demografski razvodni, politički oslabi i na kraju izbriše.

- Još je opasnije što se sve to radi pod plaštom vjere. Ko koristi vjeru da bi gazio po tuđim grobovima, taj ne propovijeda Boga, već mržnju i dominaciju. Umjesto pokajanja, dobijamo provokaciju. Umjesto mira, pritisak. Umjesto istine, bezobrazluk - istakao je predsjednik SNSD-a.

On je poručio da srpski narod neće dozvoliti da se preko njegovih žrtava, kostiju i stradanja sprovodi novi demografski eksperiment, niti će pristati da mu se briše pamćenje ili da mu se preko kostiju mrtvih kroji nova politička realnost.

- Republika Srpska će ostati ono što jeste – ustavna i trajna u Dejtonu priznata. Njene žrtve neće gaziti kako kome padne na pamet. Ovo nije prvo brutalno vrijeđenje srpskih majki i njihovih crnih marama, već provođenje "Islamske deklaracije" čiji je autor najveći zločinac Alija Izetbegović koji je žrtvovao mir da bi dosanjao svoj nedosanjani san o unitarnoj BiH - poručio je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska nije ničiji ratni plijen, niti prostor za dovršavanje onoga što nije uspelo strašnih devedesetih godina.

Cerić je pozvao Bošnjake da kupuju što više stanova u Republicui Srpskoj, u Banjauci i u Bijeljini, na svakoj teritoriji. "Mi smo ti koji ćemo čuvati teritorijalni integritet i suverenitet BiH na način da se ne odričemo jednog pedlja zemlje", rekao je bivši poglavar Islamske zajednice u BiH.