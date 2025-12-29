Logo
Igor Kojić 4 mjeseca nakon razvoda pokazao novu djevojku

29.12.2025

11:11

Komentari:

1
Foto: Printscreen/Instagram/IgorKojic

Sin Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić ljubi novu djevojku poslije brzinskog razvoda od Sofije Daćić s kojom je bio svega pet mjeseci u ljubavi.

Kojić i njegova nova djevojka prvi put su se pojavili na Kebinom koncertu u oktobru ove godine, ali detalje o njoj nije želio da otkriva.

Igor Kojić uživa u zimskim čarolijama sa novom djevojkom, a zajedničku, emotivnu fotografiju je objavio na mrežama.

Kojić i njegova izabranica nakon romantičnog odmora u Dubaiju otputovali su na planinu, gdje sudeći po fotografijama koje je Igor objavio uživaju punim plućima.

Zaljubljeni par fotografisao se na ski stazi, dok su nosili odijela za skijanje.

Uživali na Kebinom koncertu

Podsjetimo, Igor Kojić se pre samo dva mjeseca zvanično razveo od 15 godina mlađe Sofije Dacić, koja se inače prošle subote pojavila u muzičkom takmičenju Zvezde Granda i tada spomenula bivšeg muža, a sada je on ponovo srećan u ljubavi.

