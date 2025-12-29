Odlazak "Matadora" – Kavani okačio kopačke o klin

Urugvajski fudbaler Edinson Kavani saopštio je da je završio igračku karijeru.

Kavani (38) je u karijeri igrao za Danubio, Palermo, Napoli, Pari Sen Žermen, Mančester junajted, Valensiju i Boku juniors.

On je za reprezentaciju Urugvaja od 2008. do 2022. godine odigrao 136 utakmica i postigao je 58 golova.

Sa selekcijom Urugvaja osvojio je 2011. godine Kup Amerike.

Bio je šampion Urugvaja, Francuske (6x), sa Napolijem je osvojio Kup Italije, a sa Junajtedom izgubio finale Lige Evrope 2021.

Na 737 utakmica u klupskoj karijeri, postigao je tačno 400 golova.

Kavani se na društvenim mrežama zahvalio porodici, prijateljima, saigračima, trenerima i navijačima.

"Odlazim u miru, jer znam da sam dao sve od sebe na svakom treningu i svakoj utakmici. Sa greškama, uspjesima, ali uvijek sa poštovanjem prema ovoj profesiji, koja mi je toliko dala", napisao je, između ostalog, Kavani.