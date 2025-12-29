Logo
Zašto mačke više komuniciraju s muškarcima nego sa ženama

29.12.2025

10:53

Komentari:

0
Зашто мачке више комуницирају с мушкарцима него са женама

Nova studija istraživača sa Univerziteta u Ankari otkrila je zanimljiv obrazac u ponašanju mačaka: one znatno više mjauču na muškarce nego na žene. Istraživanje, koje je pratilo 31 mačku i njihove vlasnike, pokazalo je da su mačke u prosjeku oglasile 4,3 puta u prvih 100 sekundi kada su pozdravljale muškarce, dok su žene dobile samo 1,8 pozdrava.

Zašto se to događa? Istraživači sugeriraju da muškarci mogu biti manje pažljivi prema svojim ljubimcima, pa mačke pojačavaju svoje signale kako bi privukle njihovu pažnju. Žene, s druge strane, često bolje prepoznaju mačije emocije i posvećuju im više pažnje, pa mačke ne moraju 'glasnije' reagovati.

Studija je analizirala različite obrasce ponašanja mačaka, uključujući afilijativna i pokretna ponašanja, te je zaključila da su mačiji pozdravi multimodalni – izražavaju različita emocionalna i motivacijska stanja i reaguju na spol vlasnika.

Ovi nalazi pomažu bolje razumjeti komunikaciju mačaka i mogu vlasnicima pomoći da ojačaju vezu sa svojim ljubimcima prepoznavanjem i reagovanje na njihove potrebe.

Tagovi:

mačka

istraživanje

Komentari (0)
